Tuyển Thực tập sinh Nhân sự CÔNG TY TNHH LANBENA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 154A Trần Quang Khải, Quận 1, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ tuyển dụng: Đăng tin tuyển dụng trên các kênh tuyển dụng, lọc CV, sắp xếp lịch phỏng vấn cho ứng viên.

Liên hệ ứng viên: Gọi điện thoại xác nhận thông tin và mời phỏng vấn.

Hỗ trợ phỏng vấn: Tham gia sắp xếp, chuẩn bị tài liệu cho buổi phỏng vấn.

Quản lý dữ liệu: Cập nhật và quản lý hồ sơ ứng viên, hỗ trợ lưu trữ thông tin.

Hỗ trợ các sự kiện tuyển dụng: Tham gia tổ chức các ngày hội việc làm, sự kiện tuyển dụng nội bộ.

Thực hiện các công việc khác: Theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Quản trị Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh hoặc các ngành liên quan.

Kỹ năng giao tiếp tốt, tự tin, năng động.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến, chịu được áp lực công việc.

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Thời gian thực tập: Tối thiểu 1 tháng trở lên, có thể làm việc full-time hoặc part-time.

Tại CÔNG TY TNHH LANBENA Thì Được Hưởng Những Gì

Được đào tạo chuyên sâu về quy trình tuyển dụng và quản trị nhân sự.

Hộ trợ dấu mộc và các số liệu liên quan làm báo cáo luận

Phụ cấp thực tập hàng tháng.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LANBENA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.