Tuyển Thực tập sinh Nhân sự ANNAM GOURMET Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 16 - 18 Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Nhân sự Với Mức Lương Từ 2 Triệu

• Hỗ trợ nhân sự liên quan các vấn đề chấm công, lương thưởng & Phúc lợi;

• Theo dõi quá trình tiếp nhận và thôi việc;

• Hỗ trợ sắp xếp, photo, scan, lưu trữ hồ sơ nhân viên;

• Hỗ trợ tạo mã số thuế, đăng ký người phụ thuộc cho người lao động;

• Các nhiệm vụ C&B khác theo sự phân công của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp ngành Nhân sự, Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, …

• Quan tâm đến nhân sự, đặc biệt là C&B

• Thực tập toàn thời gian ít nhất 6 tháng

• Đầy đủ kỹ năng thực hành và ứng dụng Microsoft Word, Microsoft Excel

• Khả năng sẵn sàng xử lý thông tin có tính bảo mật cao

• Cẩn thận, chi tiết, chăm chỉ, chủ động trong công việc, có tổ chức và có tinh thần trách nhiệm cao

• Tiếng Anh đọc hiểu cơ bản.

Tại ANNAM GOURMET Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Trợ cấp thực tập hàng tháng

• Được đào tạo chuyên môn về mảng nhân sự tiền lương

• Cơ hội làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và thân thiện

• Được tham gia các hoạt động của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại ANNAM GOURMET Pro Company

