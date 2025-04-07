Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

Đưa ra ý tưởng, tạo nội dung thu hút, sáng tạo và phù hợp với định hướng thương hiệu.

Lên lịch đăng bài, quản lý các nền tảng MXH: Facebook, Tiktok, Youtube.

Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả chiến dịch.

Thiết kế banner, ảnh bìa, infographic,...

Tham gia các sự kiện marketing.

Quay dựng video ngắn.

Ứng dụng các công cụ AI tăng hiệu suất công việc

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận marketing.

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang trong kì thực tập hoặc chuẩn bị tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng các ngành: Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Marketing hoặc các ngành liên quan.

Biết sử dụng và chỉnh sửa video cơ bản AI, Canva, capcut....

Ưu tiên sinh viên năm cuối

Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).

Có laptop cá nhân

Thái độ tốt, chăm chỉ trong công việc

Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ Lương + Phụ cấp theo kinh nghiệm

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực Marketing

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài công ty liên quan đến Marketing và AI

Có hỗ trợ dấu mộc, số liệu báo cáo thực tập

Môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM

