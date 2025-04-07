Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 0 - 0 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
- Hà Nội: Khu đô thị Văn Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
Đưa ra ý tưởng, tạo nội dung thu hút, sáng tạo và phù hợp với định hướng thương hiệu.
Lên lịch đăng bài, quản lý các nền tảng MXH: Facebook, Tiktok, Youtube.
Phân tích dữ liệu và báo cáo hiệu quả chiến dịch.
Thiết kế banner, ảnh bìa, infographic,...
Tham gia các sự kiện marketing.
Quay dựng video ngắn.
Ứng dụng các công cụ AI tăng hiệu suất công việc
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của bộ phận marketing.
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Biết sử dụng và chỉnh sửa video cơ bản AI, Canva, capcut....
Ưu tiên sinh viên năm cuối
Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo).
Có laptop cá nhân
Thái độ tốt, chăm chỉ trong công việc
Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng chuyên sâu trong lĩnh vực Marketing
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được tham gia các khóa đào tạo nội bộ và bên ngoài công ty liên quan đến Marketing và AI
Có hỗ trợ dấu mộc, số liệu báo cáo thực tập
Môi trường năng động và có nhiều cơ hội thăng tiến.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KANACARE VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
