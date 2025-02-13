Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Mức lương 1 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 90 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

1. Digital Marketing:

• Hỗ trợ xây dựng và triển khai các chiến lược marketing online trên các kênh như Google Ads, Facebook Ads, Instagram, LinkedIn, SEO, email marketing, v.v.

• Tham gia xây dựng nội dung cho các kênh truyền thông như website, blog, email marketing, và mạng xã hội.

• Cập nhật và duy trì các bài viết, tài liệu, video hướng dẫn về sản phẩm công nghệ để cung cấp thông tin hữu ích cho khách hàng.

• Quản lý nội dung và tương tác trên các nền tảng mạng xã hội của công ty.

• Tìm kiếm và phát triển các chiến lược marketing sáng tạo để nâng cao nhận diện thương hiệu.

• Phân tích và báo cáo hiệu quả các chiến dịch quảng cáo và hoạt động marketing.

2. Tele Sale:

• Tiến hành cuộc gọi cho khách hàng tiềm năng để giới thiệu, tư vấn và cung cấp các sản phẩm/dịch vụ đóng gói của công ty, đạt được mục tiêu doanh số đề ra.

• Thu thập và chuyển lại các thông tin, nhu cầu của khách hàng đối với những sản phẩm cần custome.

• Quản lý và duy trì mối quan hệ với khách hàng qua điện thoại, hỗ trợ giải đáp thắc mắc.

• Đàm phán và hoàn thiện các thủ tục hợp đồng, bao gồm giá cả, điều khoản và phương thức thanh toán

• Ghi nhận và theo dõi tiến độ giao dịch, báo cáo kết quả bán hàng định kỳ.

3. Chăm sóc khách hàng và phát triển mối quan hệ lâu dài:

• Hỗ trợ khách hàng trong việc sử dụng sản phẩm, giải quyết các vấn đề sau bán hàng.

• Đề xuất các sản phẩm, dịch vụ bổ sung (upsell/cross-sell) cho khách hàng hiện tại.

• Theo dõi và duy trì mối quan hệ lâu dài với khách hàng để tạo cơ hội bán hàng trong tương lai.

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các ngành Marketing, Truyền thông, Báo chí hoặc các ngành liên quan

Kinh nghiệm: Không yêu cầu kinh nghiệm, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực bán hàng, marketing hoặc công nghệ là một lợi thế.

Kỹ năng giao tiếp: Có khả năng giao tiếp tốt, tự tin trong việc tư vấn và thuyết phục khách hàng.

Kỹ năng sử dụng công cụ Marketing: Biết sử dụng các công cụ marketing trực tuyến (Google Analytics, SEO, SEM, Facebook Ads, v.v.) là một lợi thế.

Kỹ năng làm việc nhóm và độc lập: Có thể làm việc độc lập hoặc phối hợp nhóm hiệu quả để đạt được mục tiêu chung.

Chăm chỉ và có đam mê học hỏi: Sẵn sàng học hỏi, cải thiện kỹ năng và phát triển sự nghiệp trong môi trường công nghệ

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 730.000 – 4.730.000 đồng

Làm việc từ thứ 2- thứ 6, nghỉ trưa 1 tiếng.

Tham gia vào các dự án phát triển công nghệ đa dạng

Các chế độ phúc lợi: Team-Building hàng tháng, nghỉ mát hàng năm, khám sức khỏe định kỳ...

Được tham gia các chương trình đào tạo nội bộ, và các trung tâm đào tạo kỹ năng

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, trẻ trung và chia sẻ

Cơ hội lên nhân viên chính thức sau 6-8 tháng thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SNINE

