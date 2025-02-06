Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KĐT Dương Nội, phường La Khê, quận Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

- Hỗ trợ tuyển dụng đa dạng các vị trí: IT, non IT, kỹ thuật

- Liên hệ, sắp xếp lịch phỏng vấn, thông báo kết quả tuyển dụng

- Hỗ trợ giấy tờ, thủ tục nhận việc.

- Hỗ trợ các hoạt động xây dựng thương hiệu tuyển dụng tại AES

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Là sinh viên năm ba, năm cuối, hoặc vừa mới ra trường chuyên ngành Nhân sự, Quản trị nguồn nhân lực, kinh tế nguồn nhân lực... Chấp nhận làm part time

- Định hướng lâu dài mong muốn gắn bó với tuyển dụng, nhân sự

- Máu lửa, chăm chỉ, nhiệt tình, ham học hỏi. Khả năng tự học tốt, có tinh thần trách nhiệm, cẩn thận, chỉn chu.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm tuyển dụng, có khả năng thiết kế content, chỉnh sửa hình ảnh cơ bản trên canva

- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ thực tập: 2.000.000 VNĐ.

- Được đào tạo, thực hiện lên kế hoạch và triển khai tuyển dụng: Đăng tuyển, tìm kiếm, khai thác hồ sơ ứng viên. Quản lý, hoàn thiện hồ sơ ứng viên.

- Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức và thăng tiến lên vị trí cao hơn.

- Được đào tạo kỹ năng cơ bản và nâng cao.

- Môi trường chuyên nghiệp, tôn trọng và tạo điều kiện phát huy giá trị cá nhân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA KỸ THUẬT VIỆT NAM

