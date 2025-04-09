Tuyển Thực tập sinh CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc

Phụ trách theo dõi các chương trình Campaign, chiết khấu & chương trình kinh doanh (Tiếp nhận, xử lý và dự tính, theo dõi các khoản chiết khấu, khuyến mãi từ đối tác)

Xử lý các văn bản và giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng, thư từ,... liên quan của đối tác, khách hàng

Đề xuất kế hoạch và đề xuất phương thức báo cáo, quản lý số liệu hợp lý, chính xác

Báo cáo tổng hợp doanh số hàng tuần/ hàng tháng/ hàng quý/ hàng năm, cập nhật kịp thời dữ liệu bán hàng, công nợ khách hàng

Thời gian thực tập: Fulltime 6 tháng (Có thể hỗ trợ nếu còn lịch học 1-2 buổi trong tuần)

Yêu Cầu Công Việc

Sinh viên sắp/vừa tốt nghiệp có điểm GPA >= 3.2, thuộc Khối ngành Kinh tế/ Marketing hoặc khối ngành liên quan.

Làm việc tốt với báo cáo số liệu, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.

Khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu và lập kế hoạch.

Chủ động, tinh thần làm việc với trách nhiệm cao.

Có khả năng giao tiếp tốt.

Quyền Lợi

Mức hỗ trợ 3 Triệu/Tháng, hỗ trợ dấu mộc thực tập

Được đào tạo, định hướng phát triển bản thân

Có cơ hội để tìm hiểu về việc vận hành nội bộ trong công ty quy mô và đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ

Được hướng dẫn kiến thức về vận hành từ cơ bản đến chuyên sâu

Cách Thức Ứng Tuyển

