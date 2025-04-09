Tuyển Thực tập sinh CELLPHONES làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CELLPHONES
- Hồ Chí Minh: 350 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu
Phụ trách theo dõi các chương trình Campaign, chiết khấu & chương trình kinh doanh (Tiếp nhận, xử lý và dự tính, theo dõi các khoản chiết khấu, khuyến mãi từ đối tác)
Xử lý các văn bản và giấy tờ, hồ sơ, hợp đồng, thư từ,... liên quan của đối tác, khách hàng
Đề xuất kế hoạch và đề xuất phương thức báo cáo, quản lý số liệu hợp lý, chính xác
Báo cáo tổng hợp doanh số hàng tuần/ hàng tháng/ hàng quý/ hàng năm, cập nhật kịp thời dữ liệu bán hàng, công nợ khách hàng
Thời gian thực tập: Fulltime 6 tháng (Có thể hỗ trợ nếu còn lịch học 1-2 buổi trong tuần)
Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Làm việc tốt với báo cáo số liệu, trung thực, cẩn thận, tỉ mỉ.
Khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích số liệu và lập kế hoạch.
Chủ động, tinh thần làm việc với trách nhiệm cao.
Có khả năng giao tiếp tốt.
Tại CELLPHONES Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo, định hướng phát triển bản thân
Có cơ hội để tìm hiểu về việc vận hành nội bộ trong công ty quy mô và đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ
Được hướng dẫn kiến thức về vận hành từ cơ bản đến chuyên sâu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELLPHONES
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
