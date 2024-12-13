Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Mức lương
2 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 46 Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 6 Triệu
2. Hỗ trợ các hạng mục khác (thuộc chuyên môn) để giúp đạt được mục tiêu dự án
3. Báo cáo công việc: Báo cáo tiến độ dự án theo tuần, tháng hoặc khi có yêu cầu.
Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm
Ưu tiên Có kinh nghiệm viết bài content SEO trên 6 tháng hoặc đã triển khai trên 50 bài viết SEO
Không có KN sẽ được đào tạo
Quản lý và sắp xếp công việc cá nhân tốt
Thái độ/Tính cách/Mô tả con người phù hợp
Ưu tiên Có kinh nghiệm viết bài content SEO trên 6 tháng hoặc đã triển khai trên 50 bài viết SEO
Không có KN sẽ được đào tạo
Quản lý và sắp xếp công việc cá nhân tốt
Thái độ/Tính cách/Mô tả con người phù hợp
Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI