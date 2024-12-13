Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 6 Triệu

Mức lương 2 - 6 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 46 Bích Câu, Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 6 Triệu

2. Hỗ trợ các hạng mục khác (thuộc chuyên môn) để giúp đạt được mục tiêu dự án

3. Báo cáo công việc: Báo cáo tiến độ dự án theo tuần, tháng hoặc khi có yêu cầu.

Với Mức Lương 2 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm

Ưu tiên Có kinh nghiệm viết bài content SEO trên 6 tháng hoặc đã triển khai trên 50 bài viết SEO

Không có KN sẽ được đào tạo

Quản lý và sắp xếp công việc cá nhân tốt

Thái độ/Tính cách/Mô tả con người phù hợp

Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần SEONGON Thịnh Vượng

