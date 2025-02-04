Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 8 Triệu

Mức lương 5 - 8 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 85 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 8 Triệu

Thực hiện công việc tuyển dụng (bao gồm đăng tuyển, sàng lọc ứng viên, sắp xếp phỏng vấn, đàm phán lương, hoàn thiện thủ tục mời nhận việc và tiếp nhận nhân sự mới);

Tham gia vào việc phát triển thương hiệu tuyển dụng của công ty: sản xuất nội dung và phát triển các kênh truyền thông phục vụ thương hiệu tuyển dụng (Facebook, Tiktok);

Tham gia các hoạt động truyền thông nội bộ và xây dựng văn hóa doanh nghiệp;

Tổ chức các hoạt động nội bộ và chuẩn bị hậu cần cho các cuộc họp, sự kiện;

Hỗ trợ các công việc hành chính nhân sự;

Báo cáo công việc cho quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 5 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối có thể làm Fulltime hoặc đã tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị Nhân lực, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế,...;

Đã từng tuyển vị trí nhân viên kinh doanh/nhân viên sale;

Biết lên content tuyển dụng và thiết kế ảnh cơ bản;

Định hướng gắn bó lâu dài trong ngành nhân lực;

Năng động, sáng tạo và có trách nhiệm trong công việc;

Có laptop cá nhân để làm việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 5 - 8 triệu (Lương cứng 4 – 6 triệu + Phụ cấp + Thưởng tuyển dụng);

Thưởng các dịp lễ tết, thưởng lương tháng 13, 20/10, 08/03, voucher mua sắm mỹ phẩm hàng tháng trên App Hebela,...

Xét tăng lương định kỳ và tạo các cơ hội thăng tiến cho nhân sự;

Hỗ trợ và đào tạo tối đa giúp nhân sự nắm vững kiến thức, phát triển và hoàn thiện các kỹ năng đáp ứng công việc;

Đảm bảo đầy đủ các chế độ phúc lợi, các hoạt động teambuilding, du lịch hàng năm và các chương trình văn hóa sôi động của Công ty;

Môi trường làm việc 9x trẻ trung, năng động, khuyến khích sáng tạo, đổi mới và tạo không gian phát triển cho mỗi cá nhân;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ HEBELA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin