Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 07/03/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA

Mức lương
2 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 35, ngõ 108/58 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Tham gia thực tập trong mảng Thành lập doanh nghiệp & Đầu Tư của công ty với công việc như sau:
Tham gia các hoạt động xử lý nghiệp vụ liên quan đến Đầu tư doanh nghiệp mới
Thu thập thông tin Đầu tư
Thủ tục thành lập Doanh nghiệp mới
Thủ tục thay đổi các thông tin doanh nghiệp
Tìm hiểu và thực hiện các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính cho doanh nghiệp: Thủ tục đăng ký đấu thầu, đăng ký đầu tư, Hồ sơ chứng minh ngành nghề
Tham gia các hoạt động đào tạo, tìm hiểu kiến thức chuyên sâu : Giấy phép con
Tham gia hoạt động chăm sóc, tư vấn Khách hàng
Thời gian thực tập full-time hoặc bán thời gian
Địa điểm làm việc:
Hà Nội: Số 35 ngõ 108/58 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối các trường Đại Học, Cao Đẳng chuyên ngành Luật doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Quản trị kinh doanh.
Có khả năng đọc hiểu, tìm hiểu nhanh các văn bản luật, quy định về doanh nghiệp, thuế
Nhiệt tình, năng nổ, quyết tâm, tự tin
Có thái độ tích cực, làm việc trách nhiệm và không ngừng học hỏi
Tự tin, sáng tạo, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng
Lương thực tập: Từ 2.000.000 - 4.000.000 / tháng, bao gồm
Phụ cấp thực tập theo thời gian
Thưởng KPI theo kết quả công việc
Đào tạo và phát triển
Được đào tạo về kiến thức về Marketing
Được đào tạo sử dụng các công cụ Marketing
Được tham gia vào các công việc định hướng Marketing của thương hiệu
Môi trường làm việc
Môi trường làm việc trẻ trung, đánh giá nhân sự theo kết quả công việc
Được lựa chọn làm việc từ xa (Không đến văn phòng) tối đa 10 ngày / tháng.
Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7. Khung thời gian làm việc trong ngày được tùy chọn.
Chế độ khác
Offer nhân viên chính thức sau thời gian thử việc và đóng bảo hiểm đầy đủ
Team-building theo chế độ công ty hàng tháng
Các chế độ phúc lợi khác: Thưởng dịp lễ, tết, sinh nhật

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 35 ngõ 108/58 Trần Phú, Phường Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

