Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 4 Triệu

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 35, ngõ 108/58 Trần Phú, Hà Đông, Quận Hà Đông

Tham gia thực tập trong mảng Thành lập doanh nghiệp & Đầu Tư của công ty với công việc như sau:

Tham gia các hoạt động xử lý nghiệp vụ liên quan đến Đầu tư doanh nghiệp mới

Thu thập thông tin Đầu tư

Thủ tục thành lập Doanh nghiệp mới

Thủ tục thay đổi các thông tin doanh nghiệp

Tìm hiểu và thực hiện các hoạt động liên quan đến thủ tục hành chính cho doanh nghiệp: Thủ tục đăng ký đấu thầu, đăng ký đầu tư, Hồ sơ chứng minh ngành nghề

Tham gia các hoạt động đào tạo, tìm hiểu kiến thức chuyên sâu : Giấy phép con

Tham gia hoạt động chăm sóc, tư vấn Khách hàng

Thời gian thực tập full-time hoặc bán thời gian

Địa điểm làm việc:

Hà Nội: Số 35 ngõ 108/58 Trần Phú, Hà Đông, Hà Nội

Sinh viên năm cuối các trường Đại Học, Cao Đẳng chuyên ngành Luật doanh nghiệp, Tài chính kế toán, Quản trị kinh doanh.

Có khả năng đọc hiểu, tìm hiểu nhanh các văn bản luật, quy định về doanh nghiệp, thuế

Nhiệt tình, năng nổ, quyết tâm, tự tin

Có thái độ tích cực, làm việc trách nhiệm và không ngừng học hỏi

Tự tin, sáng tạo, chủ động trong công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP KẾ TOÁN TOPA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng

Lương thực tập: Từ 2.000.000 - 4.000.000 / tháng, bao gồm

Phụ cấp thực tập theo thời gian

Thưởng KPI theo kết quả công việc

Đào tạo và phát triển

Được đào tạo về kiến thức về Marketing

Được đào tạo sử dụng các công cụ Marketing

Được tham gia vào các công việc định hướng Marketing của thương hiệu

Môi trường làm việc

Môi trường làm việc trẻ trung, đánh giá nhân sự theo kết quả công việc

Được lựa chọn làm việc từ xa (Không đến văn phòng) tối đa 10 ngày / tháng.

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến hết sáng Thứ 7. Khung thời gian làm việc trong ngày được tùy chọn.

Chế độ khác

Offer nhân viên chính thức sau thời gian thử việc và đóng bảo hiểm đầy đủ

Team-building theo chế độ công ty hàng tháng

Các chế độ phúc lợi khác: Thưởng dịp lễ, tết, sinh nhật

