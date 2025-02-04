Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tham gia vào quy trình tuyển dụng

Tiếp nhận kế hoạch tuyển dụng và lên kế hoạch chạy nguồn cho các vị trí được giao, tìm nguồn data ứng viên trên các nền tảng mạng xã hội

Tìm kiếm, tiếp cận và trao đổi với các ứng viên tiềm năng

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 4 hoặc mới ra trường theo ngành quản trị nhân lực hoặc có định hướng theo ngành nhân sự.

Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng sáng tạo, tư duy logic

Có tinh thần trách nhiệm với công việc và ý chí phấn đấu, phù hợp với giá trị công ty

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan đến tuyển dụng.

Ứng viên có khả năng thiết kế và viết content là một lợi thế.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ lương : 3.000.000 (Fulltime)

Được làm việc tại tập đoàn hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành

Được đào tạo bài bản về Tư duy mới và chiến lược tuyển dụng chuyên nghiệp bao gồm: xây dựng thương hiệu tuyển dụng, thấu hiểu tâm lý ứng viên để tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt, ứng dụng công nghệ để tự động hóa hoạt động tuyển dụng...

Cơ hội thăng tiến thành chuyên viên tuyển dụng , chuyên viên nhân sự , trưởng - phó phòng tuyển dụng với mức lương hấp dẫn.

Trải nghiệm tuyển dụng các các vị trí khác nhau bao gồm tuyển dụng khối mass, khối back office, quản lí cấp cao...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings

