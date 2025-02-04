Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 201 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tham gia vào quy trình tuyển dụng
Tiếp nhận kế hoạch tuyển dụng và lên kế hoạch chạy nguồn cho các vị trí được giao, tìm nguồn data ứng viên trên các nền tảng mạng xã hội
Tìm kiếm, tiếp cận và trao đổi với các ứng viên tiềm năng
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 4 hoặc mới ra trường theo ngành quản trị nhân lực hoặc có định hướng theo ngành nhân sự.
Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng sáng tạo, tư duy logic
Có tinh thần trách nhiệm với công việc và ý chí phấn đấu, phù hợp với giá trị công ty
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan đến tuyển dụng.
Ứng viên có khả năng thiết kế và viết content là một lợi thế.
Có khả năng giao tiếp tốt, có khả năng sáng tạo, tư duy logic
Có tinh thần trách nhiệm với công việc và ý chí phấn đấu, phù hợp với giá trị công ty
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm liên quan đến tuyển dụng.
Ứng viên có khả năng thiết kế và viết content là một lợi thế.
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ lương : 3.000.000 (Fulltime)
Được làm việc tại tập đoàn hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành
Được đào tạo bài bản về Tư duy mới và chiến lược tuyển dụng chuyên nghiệp bao gồm: xây dựng thương hiệu tuyển dụng, thấu hiểu tâm lý ứng viên để tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt, ứng dụng công nghệ để tự động hóa hoạt động tuyển dụng...
Cơ hội thăng tiến thành chuyên viên tuyển dụng , chuyên viên nhân sự , trưởng - phó phòng tuyển dụng với mức lương hấp dẫn.
Trải nghiệm tuyển dụng các các vị trí khác nhau bao gồm tuyển dụng khối mass, khối back office, quản lí cấp cao...
Được làm việc tại tập đoàn hơn 15 năm kinh nghiệm trong ngành
Được đào tạo bài bản về Tư duy mới và chiến lược tuyển dụng chuyên nghiệp bao gồm: xây dựng thương hiệu tuyển dụng, thấu hiểu tâm lý ứng viên để tạo ra lợi thế cạnh tranh khác biệt, ứng dụng công nghệ để tự động hóa hoạt động tuyển dụng...
Cơ hội thăng tiến thành chuyên viên tuyển dụng , chuyên viên nhân sự , trưởng - phó phòng tuyển dụng với mức lương hấp dẫn.
Trải nghiệm tuyển dụng các các vị trí khác nhau bao gồm tuyển dụng khối mass, khối back office, quản lí cấp cao...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI