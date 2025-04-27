Tuyển Thực tập sinh TH FASHION JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 11 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc

Tìm đề tài, nghiên cứu từ khóa, lên outline bài viết chuẩn SEO bằng các công cụ: Ahrefs, Google trend, Google suggest, keywordtool .io...

Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để đóng góp vào xây dựng chiến lược SEO

Kiểm duyệt post bài trên hệ thống website, blog thuộc hệ thống công ty và các dự án

Viết bài PR, bài chuẩn SEO trên website/các trang mạng xã hội để thu hút, tăng lượng traffic, lượng tương tác người dùng

Các công việc khác theo phân công của leader

Yêu Cầu Công Việc

Có khả năng viết tốt bằng Tiếng Việt và Tiếng Anh (Ưu tiên)

Có khả năng sử dụng CHAT GPT, các công cụ AI khác

Có trách nhiệm và hoàn thành công việc đúng thời hạn

Trình độ học vấn: Cao đẳng, đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Báo chí, Truyền thông, Ngôn ngữ Anh và những ngành khác có liên quan

Có laptop riêng

Chịu học hỏi và phát triển bản thân

Chủ động trong công việc

Biết cách sắp xếp công việc và chủ động báo cáo

Thành thạo tin học văn phòng

Quyền Lợi

Mức trợ cấp hỗ trợ: 3.000.000VNĐ + Phụ cấp 650.000VNĐ.

Thời gian thực tập 3 tháng

Đóng dấu mộc công ty sau khi hoàn thành tối thiểu 2 tháng thực tập

Có thể xem xét lên chính thức sau thời gian thực tập nếu công ty có vị trí trống

Được rèn luyện kỹ năng Copywriter, SEO

Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo, ưu tiên người trẻ dám nghĩ dám làm

Được tặng voucher giảm 50% khi mua sản phẩm của công ty (thời trang, túi, trang sức trầm,...)

Cách Thức Ứng Tuyển

