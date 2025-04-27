Tuyển Thực tập sinh TH FASHION JOINT STOCK COMPANY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại TH FASHION JOINT STOCK COMPANY
- Hà Nội: 11 Kim Mã, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tìm đề tài, nghiên cứu từ khóa, lên outline bài viết chuẩn SEO bằng các công cụ: Ahrefs, Google trend, Google suggest, keywordtool .io...
Nghiên cứu, phân tích sản phẩm/dịch vụ của doanh nghiệp, phân tích khách hàng và đối thủ để đóng góp vào xây dựng chiến lược SEO
Kiểm duyệt post bài trên hệ thống website, blog thuộc hệ thống công ty và các dự án
Viết bài PR, bài chuẩn SEO trên website/các trang mạng xã hội để thu hút, tăng lượng traffic, lượng tương tác người dùng
Các công việc khác theo phân công của leader
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sử dụng CHAT GPT, các công cụ AI khác
Có trách nhiệm và hoàn thành công việc đúng thời hạn
Trình độ học vấn: Cao đẳng, đại học ở các chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Báo chí, Truyền thông, Ngôn ngữ Anh và những ngành khác có liên quan
Có laptop riêng
Chịu học hỏi và phát triển bản thân
Chủ động trong công việc
Biết cách sắp xếp công việc và chủ động báo cáo
Thành thạo tin học văn phòng
Tại TH FASHION JOINT STOCK COMPANY Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian thực tập 3 tháng
Đóng dấu mộc công ty sau khi hoàn thành tối thiểu 2 tháng thực tập
Có thể xem xét lên chính thức sau thời gian thực tập nếu công ty có vị trí trống
Được rèn luyện kỹ năng Copywriter, SEO
Môi trường làm việc vui vẻ, năng động, sáng tạo, ưu tiên người trẻ dám nghĩ dám làm
Được tặng voucher giảm 50% khi mua sản phẩm của công ty (thời trang, túi, trang sức trầm,...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại TH FASHION JOINT STOCK COMPANY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
