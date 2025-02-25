Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM
Ngày đăng tuyển: 25/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/03/2025
CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM

Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

DUDAJI Vietnam là công ty IT được thành lập vào năm 2022 và hiện đang bước vào năm thứ 3 hoạt động.
Chúng tôi hiện đang lên kế hoạch cho dự án mới nhằm số hóa dịch vụ làm đẹp. Vì vậy, chúng tôi cần tìm kiếm các ứng viên người Việt có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn và có khả năng tư vấn làm đẹp.
Nhiệm vụ chính

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn cơ bản.
Có hứng thú hoặc kiến thức mảng làm đẹp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức và làm việc onsite tại Hàn Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM

CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1G-1H đường Nguyễn Duy , Phường 3, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

