Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM
Mức lương
3 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu
DUDAJI Vietnam là công ty IT được thành lập vào năm 2022 và hiện đang bước vào năm thứ 3 hoạt động.
Chúng tôi hiện đang lên kế hoạch cho dự án mới nhằm số hóa dịch vụ làm đẹp. Vì vậy, chúng tôi cần tìm kiếm các ứng viên người Việt có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn và có khả năng tư vấn làm đẹp.
Nhiệm vụ chính
Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn cơ bản.
Có hứng thú hoặc kiến thức mảng làm đẹp là một lợi thế.
Có hứng thú hoặc kiến thức mảng làm đẹp là một lợi thế.
Tại CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức và làm việc onsite tại Hàn Quốc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI