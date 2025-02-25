Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

DUDAJI Vietnam là công ty IT được thành lập vào năm 2022 và hiện đang bước vào năm thứ 3 hoạt động.

Chúng tôi hiện đang lên kế hoạch cho dự án mới nhằm số hóa dịch vụ làm đẹp. Vì vậy, chúng tôi cần tìm kiếm các ứng viên người Việt có thể giao tiếp bằng tiếng Hàn và có khả năng tư vấn làm đẹp.

Nhiệm vụ chính

Có khả năng giao tiếp bằng tiếng Hàn cơ bản.

Có hứng thú hoặc kiến thức mảng làm đẹp là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH DUDAJI VIETNAM Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức và làm việc onsite tại Hàn Quốc.

