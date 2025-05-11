Tuyển Thực tập sinh HecoLand làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại HecoLand
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Bán thời gian
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 111
- 121, Ngô Gia Tự, Phường 2, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ Phòng Tuyển dụng tìm kiếm các ứng viên tiềm năng;
Liên hệ lịch phỏng vấn cho ứng;
Thực hiện các thủ tục đăng ký tài khoản, thông tin hợp đồng… cho các ứng viên ký HĐ Cộng tác;
Các công việc khác được giao.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại HecoLand Thì Được Hưởng Những Gì
• Mức lương: Hỗ trợ 1 triệu/ tháng
• Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp. Có cơ hội thăng tiến.
• Thời gian làm việc linh hoạt, có thể sắp xêp đi học và làm thêm công việc khác.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại HecoLand
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
