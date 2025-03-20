Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH
- Hà Nội: Số 12 ngõ 1 Phố Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu
Thiết kế kịch bản đầy đủ chi tiết game mobile theo yêu cầu.
Phối hợp với bộ phận, phòng ban liên quan để phát triển thành game hoàn thiện.
Tham gia các quá trình đánh giá, phân tích, cập nhật, cân bằng game.
Tìm hiểu, nghiên cứu các ý tưởng game mới, thị trường và xu hướng chơi game của người chơi.
Theo sát dự án để đảm bảo dự án theo đúng tiến độ và chất lượng đảm bảo.
Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu thích game và có đam mê phát triển game.
Có kiến thức cơ bản về viết tài liệu thiết kế và phân tích game.
Khả năng diễn đạt, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, làm việc nhóm tốt.
Chủ động, ham học hỏi và có trách nhiệm trong công việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Hỗ trợ chi phí đi công tác
Chế độ nghỉ phép và bảo hiểm (BHXH-BHYT-BHTN) theo quy định pháp luật khi lên chính thức
Thưởng Lễ, Tết, tháng 13, Sinh nhật, Kết hôn,...
Teambuilding, du lịch/năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
