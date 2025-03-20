Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 3 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH

Mức lương
Đến 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 12 ngõ 1 Phố Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Thiết kế kịch bản đầy đủ chi tiết game mobile theo yêu cầu.
Phối hợp với bộ phận, phòng ban liên quan để phát triển thành game hoàn thiện.
Tham gia các quá trình đánh giá, phân tích, cập nhật, cân bằng game.
Tìm hiểu, nghiên cứu các ý tưởng game mới, thị trường và xu hướng chơi game của người chơi.
Theo sát dự án để đảm bảo dự án theo đúng tiến độ và chất lượng đảm bảo.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp/học cao đẳng, đại học các ngành Công nghệ thông tin, Phát triển game, Thiết kế game ...
Yêu thích game và có đam mê phát triển game.
Có kiến thức cơ bản về viết tài liệu thiết kế và phân tích game.
Khả năng diễn đạt, trình bày rõ ràng, dễ hiểu, làm việc nhóm tốt.
Chủ động, ham học hỏi và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH Thì Được Hưởng Những Gì

Traning 3-6 tháng tùy năng lực
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều hoạt động văn hóa sôi nổi, có cơ hội được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Hỗ trợ chi phí đi công tác
Chế độ nghỉ phép và bảo hiểm (BHXH-BHYT-BHTN) theo quy định pháp luật khi lên chính thức
Thưởng Lễ, Tết, tháng 13, Sinh nhật, Kết hôn,...
Teambuilding, du lịch/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ BMH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 12, ngõ 1, Phố Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

