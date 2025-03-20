Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGÂN HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGÂN HÀ làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGÂN HÀ
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 18/04/2025
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGÂN HÀ

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGÂN HÀ

Mức lương
5 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
13 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 4, tháp CEO, Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Tìm kiếm ứng viên phù hợp theo bản Đề nghị tuyển dụng mà khách hàng gửi đến
Thực hiện công việc theo quy trình tiêu chuẩn của Công ty
Các nhiệm vụ khác do cấp Quản lý giao phó.

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Làm Fulltime được các ngày trong tuần, ưu tiên các bạn sinh viên năm cuối, đang chờ bằng.
Tốt nghiệp các trường CĐ/ĐH.
Đam mê và yêu thích công việc tuyển dụng, có định hướng rõ ràng.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, hoạt bát và khả năng hòa đồng tốt.

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGÂN HÀ Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 3 triệu /Tháng+ Hỗ trợ ăn trưa và gửi xe- Không áp doanh số- Ký hợp đồng thời vụ.
Thưởng % Doanh thu khi có ứng viên trúng tuyển (Trao đổi mức chi tiết khi PV).
Được đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực tuyển dụng, ngoài ra được đào tạo các kỹ năng mềm, kỹ năng tin học văn phòng trong công việc. QUAN TRỌNG NHẤT ĐƯỢC ĐÀO TẠO+ ĐƯỢC THỰC HÀNH THỰC TIỄN.
Cam kết từ 2-6 tháng nếu làm tốt sẽ được Ký hợp đồng chính thức, hưởng các cơ chế như nhân viên chính thức (Mức lương khởi điểm 5- 10tr Tháng).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGÂN HÀ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGÂN HÀ

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI DỊCH VỤ ĐẦU TƯ QUỐC TẾ NGÂN HÀ

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tòa HPC số 105 Tố Hữu, Văn Khê, Hà Đông, Hà Nội

