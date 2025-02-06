Tuyển Thực tập sinh UPDIA MARKETING AGENCY làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Star City - 23 Lê Văn Lương - Thanh Xuân - Hà Nội, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Tham gia quay, dựng video và biên tập chỉnh sửa video theo số lượng yêu cầu.

Đảm bảo nội dung đạt chất lượng cao và phù hợp với phong cách, tiêu chuẩn của công ty.

Đề xuất các thay đổi để cải thiện sự rõ ràng, mạch lạc và tính hấp dẫn của nội dung.

Đảm bảo tất cả các tài liệu được hoàn thiện đúng hạn và theo đúng yêu cầu.

Phân tích hiệu quả của video sau đó tìm hướng cải thiện tốt hơn.

Thực hiện các buổi họp định kỳ với nhóm nội dung để đánh giá tiến độ và nhận phản hồi.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn sinh viên chờ bằng/ chờ tốt nghiệp/ sinh viên năm cuối không vướng lịch học.

Biết quay video cơ bản và sử dụng các phần mềm hậu kỳ edit video.

Nhạy về các trend trên tiktok, nắm bắt xu hướng nhanh.

Có khiếu thẩm mỹ, sáng tạo, khả năng tự tìm tòi nghiên cứu.

Thái độ làm việc nghiêm túc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm, chủ động có trách nhiệm.

Tại UPDIA MARKETING AGENCY Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập từ 3-5 triệu đồng theo năng lực.

Hỗ trợ dấu mộc cho kỳ thực tập.

Được hướng dẫn, đào tạo, tiếp xúc công việc thực tế.

Làm việc trong môi trường trẻ trung năng động.

Được cân nhắc vào những vị trí chính thức.

Được làm việc với đội ngũ nhân viên nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền thông.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại UPDIA MARKETING AGENCY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.