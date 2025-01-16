Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sinh viên năm cuối, Tốt nghiệp/ Chuẩn bị tốt nghiệp, thực tập chuyên ngành kỹ thuật: “Cơ khí / Cơ điện tử / Điện / Kỹ thuật điều khiển - Tự động hoá / Điện tử viễn thông / Kỹ thuật ô tô / Vật liệu / Vật lý kỹ thuật / Kỹ thuật hóa học…”

- GPA > 2.5

- Kiên trì, chăm chỉ, trung thực, tự tin

- Thành thạo tin học văn phòng

- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh ( TOEIC 500+ )

Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (NPI)

- Tiếp nhận công nghệ mới nhất để đưa sản phẩm mẫu để triển khai, sản xuất hàng loạt.

- Nghiên cứu cải tiến phát triển tính năng của sản phẩm trong tương lai và nhiều công việc khác.

- Làm việc trên các công đoạn trong quá trình phát triển sản phẩm mới

