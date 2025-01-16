Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng
- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Sinh viên năm cuối, Tốt nghiệp/ Chuẩn bị tốt nghiệp, thực tập chuyên ngành kỹ thuật: “Cơ khí / Cơ điện tử / Điện / Kỹ thuật điều khiển - Tự động hoá / Điện tử viễn thông / Kỹ thuật ô tô / Vật liệu / Vật lý kỹ thuật / Kỹ thuật hóa học…”
- GPA > 2.5
- Kiên trì, chăm chỉ, trung thực, tự tin
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh ( TOEIC 500+ )
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tiếp nhận công nghệ mới nhất để đưa sản phẩm mẫu để triển khai, sản xuất hàng loạt.
- Nghiên cứu cải tiến phát triển tính năng của sản phẩm trong tương lai và nhiều công việc khác.
- Làm việc trên các công đoạn trong quá trình phát triển sản phẩm mới
Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
