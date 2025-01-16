Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận

Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 02/03/2025
Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng: Hai Phong, Vietnam

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Sinh viên năm cuối, Tốt nghiệp/ Chuẩn bị tốt nghiệp, thực tập chuyên ngành kỹ thuật: “Cơ khí / Cơ điện tử / Điện / Kỹ thuật điều khiển - Tự động hoá / Điện tử viễn thông / Kỹ thuật ô tô / Vật liệu / Vật lý kỹ thuật / Kỹ thuật hóa học…”
- GPA > 2.5
- Kiên trì, chăm chỉ, trung thực, tự tin
- Thành thạo tin học văn phòng
- Có khả năng giao tiếp bằng Tiếng Anh ( TOEIC 500+ )

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nghiên cứu phát triển sản phẩm mới (NPI)
- Tiếp nhận công nghệ mới nhất để đưa sản phẩm mẫu để triển khai, sản xuất hàng loạt.
- Nghiên cứu cải tiến phát triển tính năng của sản phẩm trong tương lai và nhiều công việc khác.
- Làm việc trên các công đoạn trong quá trình phát triển sản phẩm mới

Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Công ty TNHH LG Innotek Viêt Nam Hải Phòng

Quy mô: Trên 1000 Nhân viên
Địa điểm: Lô I4, KCN Tràng Duệ, Xã Hồng Phong, Huyện An Dương, TP Hải Phòng

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

