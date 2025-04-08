Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

CÔNG TY TNHH WE UP
Ngày đăng tuyển: 08/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/05/2025
CÔNG TY TNHH WE UP

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH WE UP

Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: PeakView, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, phát triển concept và thực hiện các dự án đưa ra
Thiết kế sản phẩm đồ họa, poster, flyer, brochure, website, catalogue
Chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế dựa trên phản hồi của khách hàng và quản lý
Đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành các sản phẩm thiết kế
Thời gian làm việc: 8h00 - 18h00, thứ 2 - thứ 6
Nghỉ trưa 12h00 - 13h30

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành thiết kế đồ họa hoặc các ngành liên quan
Sinh năm 99 - 2k3
Biết sử dụng các công cụ như: Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator và các công cụ khác
Tư duy sáng tạo, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH WE UP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000
Thử việc: 85% lương chính thức
Được đóng BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc
Chế độ đãi ngộ đầy đủ: Du lịch 3 lần 1 năm, trong và ngoài nước (villa, team building, du lịch cuối năm)
Chế độ sinh nhật, lễ Tết: công ty sẽ tặng quà, tổ chức các ngày lễ như: 20/10, 08/03, Boy’s day, Trung thu, Noel
Được làm việc trong môi trường Giáo dục, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WE UP

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH WE UP

CÔNG TY TNHH WE UP

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 36 Hoàng Cầu, toà Peak View

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

