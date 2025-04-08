Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH WE UP
- Hà Nội: PeakView, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, phát triển concept và thực hiện các dự án đưa ra
Thiết kế sản phẩm đồ họa, poster, flyer, brochure, website, catalogue
Chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế dựa trên phản hồi của khách hàng và quản lý
Đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành các sản phẩm thiết kế
Thời gian làm việc: 8h00 - 18h00, thứ 2 - thứ 6
Nghỉ trưa 12h00 - 13h30
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh năm 99 - 2k3
Biết sử dụng các công cụ như: Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator và các công cụ khác
Tư duy sáng tạo, ham học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH WE UP Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc: 85% lương chính thức
Được đóng BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc
Chế độ đãi ngộ đầy đủ: Du lịch 3 lần 1 năm, trong và ngoài nước (villa, team building, du lịch cuối năm)
Chế độ sinh nhật, lễ Tết: công ty sẽ tặng quà, tổ chức các ngày lễ như: 20/10, 08/03, Boy’s day, Trung thu, Noel
Được làm việc trong môi trường Giáo dục, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WE UP
