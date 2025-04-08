Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH WE UP làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: PeakView, số 36 Hoàng Cầu, Ô Chợ Dừa, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 8 - 10 Triệu

Tham gia vào quá trình lên ý tưởng, phát triển concept và thực hiện các dự án đưa ra

Thiết kế sản phẩm đồ họa, poster, flyer, brochure, website, catalogue

Chỉnh sửa và hoàn thiện thiết kế dựa trên phản hồi của khách hàng và quản lý

Đảm bảo chất lượng và thời gian hoàn thành các sản phẩm thiết kế

Thời gian làm việc: 8h00 - 18h00, thứ 2 - thứ 6

Nghỉ trưa 12h00 - 13h30

Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học, cao đẳng chuyên ngành thiết kế đồ họa hoặc các ngành liên quan

Sinh năm 99 - 2k3

Biết sử dụng các công cụ như: Adobe Photoshop, Indesign, Illustrator và các công cụ khác

Tư duy sáng tạo, ham học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH WE UP Thì Được Hưởng Những Gì

Lương chính thức: Lương cứng 8.000.000 - 10.000.000

Thử việc: 85% lương chính thức

Được đóng BHXH, BHYT sau 02 tháng thử việc

Chế độ đãi ngộ đầy đủ: Du lịch 3 lần 1 năm, trong và ngoài nước (villa, team building, du lịch cuối năm)

Chế độ sinh nhật, lễ Tết: công ty sẽ tặng quà, tổ chức các ngày lễ như: 20/10, 08/03, Boy’s day, Trung thu, Noel

Được làm việc trong môi trường Giáo dục, đồng nghiệp trẻ trung, năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH WE UP

