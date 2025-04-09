Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà C37 Bắc Hà, 17 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ giáo viên hướng dẫn học viên các hoạt động học tập trong và ngoài lớp.

Tham gia các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ tổ chức các sự kiện của Công ty.

Hỗ trợ công tác quản lý lớp học, sổ sách theo hướng dẫn của giáo viên.

Tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo theo lịch của Công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học ngành Sư phạm hoặc chuyên ngành liên quan.

Có kỹ năng sư phạm cơ bản, khả năng truyền đạt tốt.

Thành thạo ít nhất một ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật,...

Có thái độ ham học hỏi, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc nhóm, hòa đồng, thích ứng nhanh với môi trường mới.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA Thì Được Hưởng Những Gì

Đào tạo bài bản những kiến thức liên quan đến giảng dạy, giáo dục

Làm việc trong môi trường lành mạnh

Có kinh nghiệm làm việc thực chiến

Hỗ trợ dấu mộc và báo cáo thực tập

Tham gia các hoạt động sự kiện của công ty, tổ chức sinh nhật,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA

