Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà C37 Bắc Hà, 17 Tố Hữu, Nam Từ Liêm, Hà Nội, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ giáo viên hướng dẫn học viên các hoạt động học tập trong và ngoài lớp.
Tham gia các hoạt động ngoại khóa, hỗ trợ tổ chức các sự kiện của Công ty.
Hỗ trợ công tác quản lý lớp học, sổ sách theo hướng dẫn của giáo viên.
Tham gia các buổi đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ theo theo lịch của Công ty.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên đang theo học ngành Sư phạm hoặc chuyên ngành liên quan.
Có kỹ năng sư phạm cơ bản, khả năng truyền đạt tốt.
Thành thạo ít nhất một ngoại ngữ: tiếng Anh, tiếng Hàn, tiếng Trung, tiếng Nhật,...
Có thái độ ham học hỏi, cầu tiến, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc nhóm, hòa đồng, thích ứng nhanh với môi trường mới.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA Thì Được Hưởng Những Gì
Đào tạo bài bản những kiến thức liên quan đến giảng dạy, giáo dục
Làm việc trong môi trường lành mạnh
Có kinh nghiệm làm việc thực chiến
Hỗ trợ dấu mộc và báo cáo thực tập
Tham gia các hoạt động sự kiện của công ty, tổ chức sinh nhật,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ IVINA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
