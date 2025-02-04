Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH SƠN - CHI NHÁNH 1 làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 3 Triệu

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH SƠN - CHI NHÁNH 1
Ngày đăng tuyển: 04/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH SƠN - CHI NHÁNH 1

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai:

- Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Hỗ trợ chuyên viên nhân sự thực hiện các đầu việc như: sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, xóa bỏ bài đăng khi tin đăng hết hạn
Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp,...
Tìm hiểu, cập nhật liên tục các thông tin về thị trường tuyển dụng, mức lương chung của các ngành nghề,....
Hỗ trợ phòng hành chính tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên
Đảm nhận một số công việc của bộ phận lễ tân và hành chính

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng làm việc nhóm
Năng động, nhiệt tình
Chăm chỉ, ham học hỏi và tìm tòi cái mới
Luôn có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt những đầu việc được giao
Ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến
Có khả năng kết nối, trò chuyện và liên kết mọi người với nhau
Có hiểu biết và hứng thú tìm hiểu các quy định về lương thưởng, bảo hiểm, luật lao động,...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH SƠN - CHI NHÁNH 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đóng mộc thực tập cho sinh viên ở khu vực HCM
Nhân sự làm tốt, hiệu quả cao sẽ hỗ trợ phụ cấp thực tập và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Được kết nối với nhiều hiệp hội kinh doanh lớn và công ty truyền thông lớn, mở rộng mối quan hệ trên thị trường.
Được hưởng các chế độ và chính sách nổi bật như: ngày nghỉ đặc biệt, phát triển dự án riêng cùng công ty.
Thưởng vào các ngày lễ, Tết.
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động... khuyến khích nhân viên đề xuất và áp dụng các ý tưởng sáng tạo vào công việc
Công ty sẵn sàng đầu tư cho những bạn nhiệt huyết, có năng lực đi học các khóa đào tạo kỹ năng chuyên sâu để phục vụ cho công việc. Tư vấn định hướng để bạn phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH SƠN - CHI NHÁNH 1

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH SƠN - CHI NHÁNH 1

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 1, Đoàn Kết, Phường Tân Sơn Nhì, Quận Tân phú, TP Hồ Chí Minh

