Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH SƠN - CHI NHÁNH 1 làm việc tại Đồng Nai thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Đồng Nai

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Hỗ trợ chuyên viên nhân sự thực hiện các đầu việc như: sắp xếp CV, tìm kiếm ứng viên tiềm năng, đăng tin tuyển dụng, xóa bỏ bài đăng khi tin đăng hết hạn

Đảm nhận các công việc thuộc hoạt động hành chính nhân sự như: nhập liệu, sắp xếp hồ sơ nhân sự, chuẩn bị phòng họp,...

Tìm hiểu, cập nhật liên tục các thông tin về thị trường tuyển dụng, mức lương chung của các ngành nghề,....

Hỗ trợ phòng hành chính tổ chức các hoạt động gắn kết nhân viên

Đảm nhận một số công việc của bộ phận lễ tân và hành chính

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có khả năng làm việc nhóm

Năng động, nhiệt tình

Chăm chỉ, ham học hỏi và tìm tòi cái mới

Luôn có tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt những đầu việc được giao

Ham học hỏi, có tinh thần cầu tiến

Có khả năng kết nối, trò chuyện và liên kết mọi người với nhau

Có hiểu biết và hứng thú tìm hiểu các quy định về lương thưởng, bảo hiểm, luật lao động,...

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH SƠN - CHI NHÁNH 1 Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đóng mộc thực tập cho sinh viên ở khu vực HCM

Nhân sự làm tốt, hiệu quả cao sẽ hỗ trợ phụ cấp thực tập và có cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Được kết nối với nhiều hiệp hội kinh doanh lớn và công ty truyền thông lớn, mở rộng mối quan hệ trên thị trường.

Được hưởng các chế độ và chính sách nổi bật như: ngày nghỉ đặc biệt, phát triển dự án riêng cùng công ty.

Thưởng vào các ngày lễ, Tết.

Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, năng động... khuyến khích nhân viên đề xuất và áp dụng các ý tưởng sáng tạo vào công việc

Công ty sẵn sàng đầu tư cho những bạn nhiệt huyết, có năng lực đi học các khóa đào tạo kỹ năng chuyên sâu để phục vụ cho công việc. Tư vấn định hướng để bạn phát triển bản thân và thăng tiến trong nghề nghiệp...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ BÁCH SƠN - CHI NHÁNH 1

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin