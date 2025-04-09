Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Đầu tư TONA làm việc tại Đồng Nai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: 833 Xa lộ Hà Nội, P. Long Bình Tân, Biên Hoà, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thiết kế, triển khai và giám sát thi công hệ thống cơ khí, điện, cấp thoát nước của các hạng mục dự án xây dựng.

Hỗ trợ tính toán, bóc tách khối lượng, lập kế hoạch – đề xuất vật tư, hồ sơ thanh toán.

Hỗ trợ lập hồ sơ quản lý chất lượng, bản vẽ hoàn công.

Phối hợp với các bộ liên quan, tham gia công tác giám sát đảm bảo các hệ thống MEP được triển khai chính xác và tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, chất lượng và an toàn.

Hỗ trợ lập báo cáo kỹ thuật, báo cáo tiến độ và các tài liệu liên quan đến công việc của hệ thống MEP cho Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan.

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ Ban Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, có kiến thức về các chuyên ngành: Cơ khí, Điện, MEP hoặc các ngành kỹ thuật liên quan.

Có khả năng tự tìm hiểu các tài liệu chuyên ngành để nâng cao năng lực và cập nhật các kỹ thuật, công nghệ mới liên quan đến công việc được phân công.

Trung thực, có trách nhiệm với công việc và có khả năng làm việc theo nhóm, giao tiếp và phối hợp làm việc nhóm tốt.

Năng động, tác phong làm việc chuyên nghiệp, xử lý tình huống nhanh nhẹn, quyết đoán.

Thời gian thực tập: Full-time, 06 tháng

Địa điểm làm việc: Đồng Nai

Tại Công ty Cổ phần Đầu tư TONA Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp lương thực tập.

Được đào tạo chuyên môn & bản thân khi thực tập tại Công ty.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức.

Môi trường làm việc quốc tế thân thiện & chuyên nghiệp.

Được hưởng các quyền lợi khác theo chính sách công ty.

Hỗ trợ đóng dấu mộc và báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Đầu tư TONA

