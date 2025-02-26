Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Sân bay Long Thành, Long Thành, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ giám sát hiện trường;

- Hỗ trợ bóc tách khối lượng;

- Hỗ trợ sắp xếp kho vật tư;

- Hỗ trợ giám sát an toàn; hồ sơ an toàn;

- Hỗ trợ hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng công trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt tình, nghiêm túc trong công việc

Có tinh thần học hỏi, chịu khó

Thực tập tại các công trình tỉnh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ tiền lương tương xứng với công việc.

Được mua Bảo hiểm tại công trình.

Được hỗ trợ nhà ở nếu đi công trình tỉnh.

Được hướng dẫn công việc và đánh giá thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA

