Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA
Ngày đăng tuyển: 26/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 28/03/2025
Thực tập sinh

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Sân bay Long Thành, Long Thành, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Hỗ trợ giám sát hiện trường;
- Hỗ trợ bóc tách khối lượng;
- Hỗ trợ sắp xếp kho vật tư;
- Hỗ trợ giám sát an toàn; hồ sơ an toàn;
- Hỗ trợ hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng công trình

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhiệt tình, nghiêm túc trong công việc
Có tinh thần học hỏi, chịu khó
Thực tập tại các công trình tỉnh

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA Thì Được Hưởng Những Gì

Được hỗ trợ tiền lương tương xứng với công việc.
Được mua Bảo hiểm tại công trình.
Được hỗ trợ nhà ở nếu đi công trình tỉnh.
Được hướng dẫn công việc và đánh giá thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 11 đường số 10A, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân, TPHCM

