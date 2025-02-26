Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Sân bay Long Thành, Long Thành, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Hỗ trợ giám sát hiện trường;
- Hỗ trợ bóc tách khối lượng;
- Hỗ trợ sắp xếp kho vật tư;
- Hỗ trợ giám sát an toàn; hồ sơ an toàn;
- Hỗ trợ hồ sơ nghiệm thu, hồ sơ chất lượng công trình
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nhiệt tình, nghiêm túc trong công việc
Có tinh thần học hỏi, chịu khó
Thực tập tại các công trình tỉnh
Có tinh thần học hỏi, chịu khó
Thực tập tại các công trình tỉnh
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA Thì Được Hưởng Những Gì
Được hỗ trợ tiền lương tương xứng với công việc.
Được mua Bảo hiểm tại công trình.
Được hỗ trợ nhà ở nếu đi công trình tỉnh.
Được hướng dẫn công việc và đánh giá thực tập.
Được mua Bảo hiểm tại công trình.
Được hỗ trợ nhà ở nếu đi công trình tỉnh.
Được hướng dẫn công việc và đánh giá thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KỸ THUẬT VĂN KHOA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI