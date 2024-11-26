Tuyển Graphic Design/Illustration/Animation CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Graphic Design/Illustration/Animation Tại CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Mức lương
20 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
5 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: (Tòa nhà Ngân Hàng ACB) 268 Trần Hưng Đạo, Phường 11, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Graphic Design/Illustration/Animation Với Mức Lương 20 - 35 Triệu
Sản xuất animation nhân vật virtual idol
Chỉnh sửa mocap animation và tạo ra những biểu cảm tự nhiên cho nhân vật
Tạo pose cho nhân vật và có hiểu biết về cấu trúc cơ thể
Thể hiện được biểu cảm, cảm xúc, động tác vv của nhân vật.
Với Mức Lương 20 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu bắt buộc: nộp CV (tiếng anh) và Portfolio
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Animation
Thành thạo các phần mềm liên quan như Maya vv
Có kiến thức cơ bản về 3D modeling và thiết kế nhân vật
Có kinh nghiệm sản xuất game animation
Kỹ năng giao tiếp và hợp tác tốt
Ứng viên quan tâm và yêu thích Kpop và virtual idol.
Ứng viên quan tâm tới kỹ thuật & xu hướng animation mới nhất.
Lưu ý: Yêu cầu bắt buộc nộp Portfolio video (File mp4 hoặc link video. Các hồ sơ thiếu Portfolio sẽ tự động bị loại)
Công ty chỉ liên hệ với các ứng viên có hồ sơ phù hợp và đáp ứng yêu cầu tuyển dụng.
Tại CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 20,000,000 VND - 35,000,000 VND (thoả thuận theo năng lực)
Mức lương cạnh tranh và thưởng theo hiệu quả công việc.
Chế độ nghỉ phép hấp dẫn: phép năm, nghỉ phép du lịch cá nhân, nghỉ hiếu hỉ từ 15-22 ngày/năm
Tham gia đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định.
Giờ làm việc linh hoạt.
Bảo hiểm xã hội theo quy định nhà nước + Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe PTI.
Công ty hỗ trợ tiền cơm trưa, phí gửi xe.
Hỗ trợ đồ ăn nhẹ, thức uống, cafe trong suốt quá trình làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH VLAST VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
