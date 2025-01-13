Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH EKYO VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 33 - 73 Triệu

CÔNG TY TNHH EKYO VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/02/2025
CÔNG TY TNHH EKYO VIỆT NAM

Tiếng Nhật

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH EKYO VIỆT NAM

Mức lương
33 - 73 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà The Sun, 3 Mễ Trì, Nam Từ Liêm, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương 33 - 73 Triệu

Thực hiện triển khai dự án phát triển phần mềm/ứng dụng
Đầu mối tiếp nhận công việc và triển khai tới các member
Quản lý các hoạt động vận hành trong dự án (resource, schedule, risk, cost, ...)
Giám sát và đánh giá công việc của các member, báo cáo tiến độ định kỳ
Thực hiện các công việc theo yêu cầu của cấp Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 33 - 73 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí PM/Brse
Tiếng Nhật tương đương N2 trở lên, giao tiếp tốt
Có kiến thức nền tảng về phát triển phần mềm, khả năng phân tích yêu cầu hệ thống và nghiệp vụ tốt
Kỹ năng quản lý công việc, giám sát quy trình tốt
Kỹ năng giao tiếp và tư duy phản biện tốt
Kỹ năng lập kế hoạch và quản trị rủi ro tốt
Tính chủ động cao trong công việc
Đề cao trách nhiệm trong công việc, ý thức chất lượng sản phẩm tốt
Điểm cộng:
Có kinh nghiệm làm việc với mô hình Agile/Scrum là một lợi thế
Hiểu biết về văn hoá, phong cách làm việc của người Nhật
Có thể tạo tài liệu basic design và UI Wireframe
Có kiến thức về database (đặc biệt là MySQL)
Có kinh nghiệm quản lý những dự án lớn

Tại CÔNG TY TNHH EKYO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, từ 33,000,000 VND to 73,200,000 VND (bao gồm thưởng và trợ cấp)
Nhiều loại trợ cấp: trợ cấp ngôn ngữ, trợ cấp chuyên cần...
Thưởng tháng 13
Thưởng kinh doanh
Môi trường chuyên nghiệp, cởi mở, đề cao sự sáng tạo
Hỗ trợ sự phát triển cá nhân
Thời gian làm việc: chỉ 7.5 tiếng từ 7:30 - 16:00 Thứ 2 đến thứ 6 (nghỉ trưa 1tiếng)
Bữa trưa công ty thứ 4 hàng tuần
Miễn phí bánh kẹo, đồ uống
Liên hoan công ty (bữa tối 1 lần/tháng)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH EKYO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH EKYO VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH EKYO VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3 tòa nhà The Sun, số 3 đường Mễ Trì, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

