Tuyển Biên phiên dịch CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JIBANNET ASIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JIBANNET ASIA
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: Tầng 6, 217 Tân Chính, Thanh Khê
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
Nhập và xử lý dữ liệu khảo sát địa chất, dữ liệu khảo sát nền móng công trình nhận từ công ty Nhật Bản. Được đào tạo nghiệp vụ khi vào làm.
Nhận các tài liệu khảo sát nền đất từ khách hàng để hoàn thành một số báo cáo nhập liệu bằng tiếng Nhật.
Trao đổi trực tiếp với khách hàng qua Mail, Chatwork...
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Nhật N3 trở lên
Có khả năng đọc hiểu tiếng Nhật tốt
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
Ưu tiên các ứng viên biết đọc được các thông tin trên các bản vẽ kiến trúc, đã từng sống và làm việc ở Nhật
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JIBANNET ASIA Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH cao, hưởng đầy đủ chế độ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam
Lương tháng 13
Du lịch mỗi năm 1 lần
Khám sức khỏe định kì 1 lần/ năm...
Được học tiếng nhật miễn phí do giáo viên người Nhật đứng lớp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JIBANNET ASIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
