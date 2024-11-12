Tuyển Biên phiên dịch CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JIBANNET ASIA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 6, 217 Tân Chính, Thanh Khê

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

Nhập và xử lý dữ liệu khảo sát địa chất, dữ liệu khảo sát nền móng công trình nhận từ công ty Nhật Bản. Được đào tạo nghiệp vụ khi vào làm.

Nhận các tài liệu khảo sát nền đất từ khách hàng để hoàn thành một số báo cáo nhập liệu bằng tiếng Nhật.

Trao đổi trực tiếp với khách hàng qua Mail, Chatwork...

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tiếng Nhật N3 trở lên

Có khả năng đọc hiểu tiếng Nhật tốt

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng

Ưu tiên các ứng viên biết đọc được các thông tin trên các bản vẽ kiến trúc, đã từng sống và làm việc ở Nhật

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JIBANNET ASIA Thì Được Hưởng Những Gì

Được đóng BHXH cao, hưởng đầy đủ chế độ theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam

Lương tháng 13

Du lịch mỗi năm 1 lần

Khám sức khỏe định kì 1 lần/ năm...

Được học tiếng nhật miễn phí do giáo viên người Nhật đứng lớp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH JIBANNET ASIA

