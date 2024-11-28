Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần V.B.P.O làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty Cổ phần V.B.P.O
- Đà Nẵng: Tầng 20, Software Park, Số 02 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận
- Xử lý lương, quyết toán thuế cuối năm (được đào tạo khi vào làm)
- Xử lý các chứng từ kế toán, hỗ trợ quy trình kế toán cho công ty Nhật (được đào tạo khi vào làm)
- Liên lạc khách hàng, giao tiếp khách hàng Nhật thông qua email, skype, Zoom-meeting...
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu được giao
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có bằng tiếng Nhật N3 cứng
Có bằng tiếng Nhật N3 cứng
- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (sẽ được đào tạo trong thời gian học việc)
KHÔNG YÊU CẦU
KINH NGHIỆM
- Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
- Ham học hỏi, hòa đồng, vui vẻ
- Có thể đi công tác khi được yêu cầu
- Có kỹ năng đánh máy là một lợi thế khi ứng tuyển
Tại Công ty Cổ phần V.B.P.O Thì Được Hưởng Những Gì
- Mức lương: Thỏa thuận
- Lương Tháng 13, xét tăng lương 12 tháng một lần theo quy định của công ty
- Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN)
- Cơ hội học hỏi nâng cao kỹ năng, chuyên môn và thăng tiến
- Được tham gia các hoạt động tập thể: Teambuilding, văn nghệ, thể thao, các CLB tại công ty, tổ chức sinh nhật hằng tháng cho cán bộ nhân viên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần V.B.P.O
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
GG Dịch: Dùng Google Translate dịch CV để Tìm Việc Global
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI