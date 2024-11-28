Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần V.B.P.O làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Công ty Cổ phần V.B.P.O
Ngày đăng tuyển: 28/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/12/2024
Công ty Cổ phần V.B.P.O

Biên phiên dịch

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty Cổ phần V.B.P.O

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Tầng 20, Software Park, Số 02 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xử lý lương, quyết toán thuế cuối năm (được đào tạo khi vào làm)
- Xử lý các chứng từ kế toán, hỗ trợ quy trình kế toán cho công ty Nhật (được đào tạo khi vào làm)
- Liên lạc khách hàng, giao tiếp khách hàng Nhật thông qua email, skype, Zoom-meeting...
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 22-28 tuổi
- Có bằng tiếng Nhật N3 cứng
- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (sẽ được đào tạo trong thời gian học việc)
- Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
- Ham học hỏi, hòa đồng, vui vẻ
- Có thể đi công tác khi được yêu cầu
- Có kỹ năng đánh máy là một lợi thế khi ứng tuyển

Tại Công ty Cổ phần V.B.P.O Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp theo phong cách Nhật, năng động, trẻ trung.
- Mức lương: Thỏa thuận
- Lương Tháng 13, xét tăng lương 12 tháng một lần theo quy định của công ty
- Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN)
- Cơ hội học hỏi nâng cao kỹ năng, chuyên môn và thăng tiến
- Được tham gia các hoạt động tập thể: Teambuilding, văn nghệ, thể thao, các CLB tại công ty, tổ chức sinh nhật hằng tháng cho cán bộ nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần V.B.P.O

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần V.B.P.O

Công ty Cổ phần V.B.P.O

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 20, Tòa nhà Software Park, số 02 Quang Trung, P. Thạch Thang, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

