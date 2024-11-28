Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần V.B.P.O làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: Tầng 20, Software Park, Số 02 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng, Hải Châu, Quận Hải Châu

Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xử lý lương, quyết toán thuế cuối năm (được đào tạo khi vào làm)

- Xử lý các chứng từ kế toán, hỗ trợ quy trình kế toán cho công ty Nhật (được đào tạo khi vào làm)

- Liên lạc khách hàng, giao tiếp khách hàng Nhật thông qua email, skype, Zoom-meeting...

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu được giao

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Nữ từ 22-28 tuổi

- Có bằng tiếng Nhật N3 cứng

- KHÔNG YÊU CẦU KINH NGHIỆM (sẽ được đào tạo trong thời gian học việc)

KHÔNG YÊU CẦU

KINH NGHIỆM

- Cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

- Ham học hỏi, hòa đồng, vui vẻ

- Có thể đi công tác khi được yêu cầu

- Có kỹ năng đánh máy là một lợi thế khi ứng tuyển

Tại Công ty Cổ phần V.B.P.O Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp theo phong cách Nhật, năng động, trẻ trung.

- Mức lương: Thỏa thuận

- Lương Tháng 13, xét tăng lương 12 tháng một lần theo quy định của công ty

- Được tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Pháp luật (BHXH, BHYT, BHTN)

- Cơ hội học hỏi nâng cao kỹ năng, chuyên môn và thăng tiến

- Được tham gia các hoạt động tập thể: Teambuilding, văn nghệ, thể thao, các CLB tại công ty, tổ chức sinh nhật hằng tháng cho cán bộ nhân viên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần V.B.P.O

