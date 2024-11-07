Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực ITM Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Biên phiên dịch Tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực ITM Đà Nẵng
Mức lương
8 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Đà Nẵng: 350 Diên Hồng
- Phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ
Mô Tả Công Việc Biên phiên dịch Với Mức Lương 8 - 10 Triệu
- Dịch và xác nhận các chỉ thị của khách hàng Nhật.
- Kiểm tra, xác nhận lại bản thiết kế trước khi gửi cho khách hàng.
- Giao dịch với khách hàng Nhật qua skype, email...
Với Mức Lương 8 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Yêu cầu tiếng Nhật N3 trở lên.
- Ưu tiên ứng viên đã từng đi Nhật.
- Làm được ca đêm và lễ, Tết Việt Nam.
Tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực ITM Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì
- Được nghỉ 3 kỳ nghỉ dài của Nhật (Tết Dương lịch, Tuần lễ vàng, Obon). Các ngày lễ Nhật khác được nghỉ, nếu đi làm sẽ được nghỉ bù.
- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo Qui định của Công ty
- Cung cấp đồng phục, hỗ trợ cơm ca theo Qui định Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực ITM Đà Nẵng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
