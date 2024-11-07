Tuyển Biên phiên dịch Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực ITM Đà Nẵng làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 10 Triệu

Mức lương 8 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 350 Diên Hồng - Phường Hòa Xuân, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc

- Dịch và xác nhận các chỉ thị của khách hàng Nhật.

- Kiểm tra, xác nhận lại bản thiết kế trước khi gửi cho khách hàng.

- Giao dịch với khách hàng Nhật qua skype, email...

Yêu Cầu Công Việc

- Yêu cầu tiếng Nhật N3 trở lên.

- Ưu tiên ứng viên đã từng đi Nhật.

- Làm được ca đêm và lễ, Tết Việt Nam.

Tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực ITM Đà Nẵng Thì Được Hưởng Những Gì

- Được nghỉ 3 kỳ nghỉ dài của Nhật (Tết Dương lịch, Tuần lễ vàng, Obon). Các ngày lễ Nhật khác được nghỉ, nếu đi làm sẽ được nghỉ bù.

- Được hưởng các chế độ phúc lợi theo Qui định của Công ty

- Cung cấp đồng phục, hỗ trợ cơm ca theo Qui định Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Phát triển Nhân lực ITM Đà Nẵng

