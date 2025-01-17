Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MEIKEI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tiếng Nhật Tại CÔNG TY TNHH MEIKEI VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận
Biên dịch giấy tờ, hợp đồng
Hỗ trợ khách hàng bằng tiếng Nhật
Tìm kiếm thông tin, hỗ trợ đối tác theo yêu cầu của dự án
Soạn thảo tài liệu, báo cáo
Các công việc văn phòng khác
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo các phần mềm Office
Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật tốt (N3 trở lên)
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực liên quan
Sinh viên mới ra trường cũng được khuyến khích nếu có tố chất phù hợp
Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật tốt (N3 trở lên)
Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực liên quan
Sinh viên mới ra trường cũng được khuyến khích nếu có tố chất phù hợp
Tại CÔNG TY TNHH MEIKEI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thử việc 2 tháng, đóng BHXH đầy đủ sau 2 tháng thử việc
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, giao lưu văn hóa Nhật - Việt
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, giao lưu văn hóa Nhật - Việt
Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEIKEI VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI