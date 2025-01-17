Tuyển Tiếng Nhật CÔNG TY TNHH MEIKEI VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tiếng Nhật Với Mức Lương Thỏa thuận

Biên dịch giấy tờ, hợp đồng

Hỗ trợ khách hàng bằng tiếng Nhật

Tìm kiếm thông tin, hỗ trợ đối tác theo yêu cầu của dự án

Soạn thảo tài liệu, báo cáo

Các công việc văn phòng khác

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo các phần mềm Office

Kỹ năng giao tiếp bằng tiếng Nhật tốt (N3 trở lên)

Ưu tiên ứng viên đã có kinh nghiệm trên 1 năm trong lĩnh vực liên quan

Sinh viên mới ra trường cũng được khuyến khích nếu có tố chất phù hợp

Tại CÔNG TY TNHH MEIKEI VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc 2 tháng, đóng BHXH đầy đủ sau 2 tháng thử việc

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, giao lưu văn hóa Nhật - Việt

Cơ hội thăng tiến, phát triển bản thân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MEIKEI VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin