Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

Trình dược viên

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội, Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Giới thiệu các loại thuốc hỗ trợ sức khỏe Nhật của công ty đến các hiệu thuốc và các đại lí ở Việt Nam.
Cùng team đề xuất và triển khai các chương trình, chính sách và thông tin khuyến mãi, sản phẩm từ công ty đến các hiệu thuốc, bệnh viện, phòng khám, đại lý,....
Phát triển và xác lập mối quan hệ với khách hàng
Hoàn thành các chỉ tiêu được giao về doanh số, mặt hàng theo sự chỉ đạo của cấp quản lý.
Thực hiện tổng hợp và báo cáo doanh số định kỳ hoặc đột xuất theo yếu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu có kinh nghiệm
Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực, chịu khó, có tinh thần trách nhiệm, học hỏi.
Có khả năng di chuyển giữa các hiệu thuốc, viện.... để giới thiệu sản phẩm tới các nhà thuốc.
Có khả năng thuyết phục, đàm phán với khách hàng

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto từ 10tr -30tr (Lương cứng từ 6-8 triệu + PC + Chuyên cần + Thưởng+ Doanh số) (Trao đổi chi tiết trong phỏng vấn)
Thưởng nóng đạt chỉ tiêu theo tháng, thưởng % doanh số nhà thuốc, thu nhập không giới hạn.
Du Lịch 2 lần/ năm (trong nước hoặc nước ngoài)
Phụ cấp, thưởng, xét tăng lương 6 tháng/lần
Đồng phục
Chế độ thưởng tết cuối năm
Đào tạo
Tăng lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HƯƠNG VIỆT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà nhà General Exim, số 130 Nguyễn Đức Cảnh, Hoàng Mai, Hà Nội

