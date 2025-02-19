Tuyển Trình dược viên JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Tuyển Trình dược viên JobsGO Recruit làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

JobsGO Recruit
Ngày đăng tuyển: 19/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
JobsGO Recruit

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại JobsGO Recruit

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tiếp cận khách hàng là các bác sỹ của bệnh viện, phòng khám, spa,… hoặc những người phụ trách để giới thiệu sản phẩm của công ty
Tư vấn các bác sỹ về những ưu điểm của sản phẩm để Bác Sỹ hiểu rõ và sâu hơn về sản phẩm để ra quyết định về điều trị.
Thường xuyên viếng thăm khách hàng phụ trách để củng cố quan hệ
Tập hợp thông tin trên thị trường thực tế và kể cả những góp ý, ý kiến từ Bác sỹ về sản phẩm để báo cáo định kỳ hoặc đột xuất cho cấp Quản lý
Hỗ trợ công ty trong việc triển khai thực hiện những chính sách về tiếp thị sản phẩm, hội nghị khác hàng, chiến lược quảng cáo, tiếp thị cho sản phẩm mới….

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn:
Tốt nghiệp trung cấp trở lên ở các chuyên ngành như Dược học, Y tế, Công nghệ thực phẩm, Sinh/ Hóa....v....v..
Kinh nghiệm: Ưu tiên 1 năm trở lên.
Yêu cầu năng lực:
Khả năng làm việc độc lập và tự quản lý hiệu quả.
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục hiệu quả.
Tính cách: Tích cực, năng động, trung thực, có tổ chức, nhiệt tình và tinh thần đồng đội.
Yêu cầu khác:
Nhanh nhẹn, chăm chỉ, và thích giao tiếp.
Có định hướng công việc rõ ràng.
Sử dụng thành thạo các ứng dụng vi tính văn phòng.
Thể hiện hình ảnh chuyên nghiệp và đóng vai trò tích cực trong việc đại diện cho công ty.

Tại JobsGO Recruit Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 7.000.000đ - 10.000.000đ (theo năng lực) + Phụ cấp + thưởng KPI + hoa hồng (Thu nhập trung bình từ 20.000.000đ – 30.000.000đ)
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH,BHYT, nghỉ phép năm, team building.
Thưởng các ngày Lễ, Tết, sinh nhật… và các chế độ phúc lợi khác tại Công ty theo quy định của Luật lao động Việt Nam
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, ổn định, năng động, cơ hội thăng tiến rõ ràng
Thời gian thử việc: Thử việc 2 tháng
Thời gian làm việc: Thứ 2 - Thứ 6 (8:30 – 17:30), nghỉ trưa từ 12:00 - 13:30. Sáng Thứ 7 (8:30 – 12:30)

Liên Hệ Công Ty

JobsGO Recruit

JobsGO Recruit

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Tầng 3 Tòa G1 Five Star Garden, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

