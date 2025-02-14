Tuyển Trình dược viên Công ty DP Y-MED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Mức lương 10 - 17 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 17 Triệu

- Gam hàng: Da liễu, Tâm thần kinh, Tim mạch, Thận mạn, Cơ xương khớp (gam hàng sẽ được giao theo thế mạnh ứng viên)

- Giới thiệu và bán sản phẩm của công ty trong địa bàn được phân công.

- Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng theo kế hoạch tháng, quý, năm.

- Chăm sóc, duy trì, mở rộng và phát triển KH trong địa bàn được giao.

- Đối tượng KH: Phòng mạch, phòng khám, nhà thuốc

- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành kinh tế hoặc dược hoặc khối ngành liên quan y dược (điều dưỡng, bác sĩ, y sĩ,...)

- Không yêu cầu kinh nghiệm

- Giao tiếp hoạt bát, thái độ tốt, nhiệt tình

- Định hướng tìm công việc có đầy đủ chế độ phúc lợi để gắn bó ổn định

- Biết sử dụng các phần mềm tracking hỗ trợ công việc

Tại Công ty DP Y-MED Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cứng 7 triệu - Không phụ thuộc doanh số hoặc hơn tuỳ năng lực

- Tổng thu nhập trung gồm: Lương cứng 7 triệu + Thưởng doanh số

- Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN

- Có lương thưởng tháng 13

- Nghỉ phép theo chế độ

- Khám sức khỏe tổng quát định kì, teambuilding, year end party, các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức sản phẩm...

- Được đào tạo nghiệp vụ & kỹ năng mềm làm việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty DP Y-MED

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin