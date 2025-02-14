Tuyển Trình dược viên Công ty DP Y-MED làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công ty DP Y-MED
Mức lương
10 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 10 - 17 Triệu
- Gam hàng: Da liễu, Tâm thần kinh, Tim mạch, Thận mạn, Cơ xương khớp (gam hàng sẽ được giao theo thế mạnh ứng viên)
- Giới thiệu và bán sản phẩm của công ty trong địa bàn được phân công.
- Chịu trách nhiệm doanh số bán hàng theo kế hoạch tháng, quý, năm.
- Chăm sóc, duy trì, mở rộng và phát triển KH trong địa bàn được giao.
- Đối tượng KH: Phòng mạch, phòng khám, nhà thuốc
- Thực hiện báo cáo theo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành kinh tế hoặc dược hoặc khối ngành liên quan y dược (điều dưỡng, bác sĩ, y sĩ,...)
Tại Công ty DP Y-MED Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương cứng 7 triệu - Không phụ thuộc doanh số hoặc hơn tuỳ năng lực
- Tổng thu nhập trung gồm: Lương cứng 7 triệu + Thưởng doanh số
- Công ty đóng BHXH, BHYT, BHTN
- Có lương thưởng tháng 13
- Nghỉ phép theo chế độ
- Khám sức khỏe tổng quát định kì, teambuilding, year end party, các khóa đào tạo kỹ năng, kiến thức sản phẩm...
- Được đào tạo nghiệp vụ & kỹ năng mềm làm việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty DP Y-MED
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
