Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOREX làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOREX
Ngày đăng tuyển: 26/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOREX

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOREX

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Miền Nam

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

- Giới thiệu các dược phẩm của công ty tới các nhà thuốc, phòng khám, phòng mạch trên địa bàn phụ trách.
- Thường xuyên cập nhật thông tin sản phẩm, nghiên cứu nhu cầu khách hàng và xu hướng thị trường.
- Lập và thực hiện kế hoạch bán hàng chi tiết nhằm đạt chỉ tiêu phân bổ.
- Xây dựng mối quan hệ với khách hàng trên địa bàn phụ trách..
- Triển khai đầy đủ và hiệu quả các chương trình khuyến mãi, chính sách, thông tin từ công ty tới các khách hàng.
- Duy trì việc chăm sóc khách hàng cũ và tìm kiếm, phát triển khách hàng mới, nhằm mở rộng mạng lưới khách hàng hình thành hệ thống phân phối sỉ và lẻ để nâng cao doanh số.
- Thường xuyên khảo sát thực tế tình hình lượng thuốc được tiêu thụ của mỗi nhà thuốc, cơ sở y tế, v.v. để có kế hoạch dự trù đặt hàng.
- Thực hiện các báo cáo về tình trạng kinh doanh, thông tin thị trường, kiến nghị của khách hàng, v.v. gửi lên cấp trên hoặc bộ phận phụ trách để có kế hoạch cải - -thiện hiệu quả hơn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo khi nhận việc.
- Sức khỏe tốt, độ tuổi dưới 35 tuổi.
- Trung thực, nhanh nhẹn, hoạt bát, nghiêm túc trong công việc
- Gắn bó lâu dài với công ty
- Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp chuyên ngành dược, đã từng làm việc trong các công ty Dược phẩm
- Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục, đàm phán linh hoạt và sáng tạo.
- Sản phẩm đa dạng, dễ bán, uy tín chất lượng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOREX Thì Được Hưởng Những Gì

- TDV Lương + Doanh số (Từ 15 - 25 triệu/tháng++++) không giới hạn.
- Thưởng Quý, thưởng năm; Thưởng định kỳ, lễ tết, sinh nhật, thăm quan, nghỉ mát hàng năm.
- Hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của Nhà nước.
- Bảo hiểm sức khỏe hàng năm theo quy định Công ty
- Làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, thường xuyên được đào tạo về kỹ năng và nghiệp vụ chuyên môn.
- Đã có thị phần. Có quản lý hỗ trợ bán hàng, đào tạo sản phẩm
- Được cung cấp hình ảnh, cataloge.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOREX

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM LOREX

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Lô 13 DV 16 khu Tây Nam Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, HN

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

