Tuyển Trình dược viên CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE làm việc tại Hà Nội thu nhập 7 - 20 Triệu

Mức lương 7 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 2 Liền kề 9, Khu đô thị mới Văn Khê, Phường La Khê, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 7 - 20 Triệu

Liên hệ các đối tác phân phối sản phẩm (doanh nghiệp, công ty, nhà thuốc, chuỗi siêu thị, cửa hàng bán lẻ các sản phẩm sức khỏe & sắc đẹp...) tư vấn dòng sản phẩm Meiji Pharma từ Nhật Bản.

Gặp gỡ khách hàng, trao đổi chính sách, quyền lợi hợp tác, thông tin sản phẩm.

Hỗ trợ khách hàng ký kết hợp đồng.

Với Mức Lương 7 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có laptop cá nhân

Kỹ năng giao tiếp, thuyết phục khách hàng

Trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương cứng 7-12 triệu + % hoa hồng (Mức lương có thể thương lượng thêm trong buổi phỏng vấn tùy theo năng lực và kinh nghiệm ứng viên)

Xét thưởng dựa vào năng lực và kết quả công việc

Chế độ phúc lợi và đãi ngộ từ Công ty: quà sinh nhật, các dịp lễ 8/3, 20/10, Trung thu....)

Nghỉ lễ tết, du lịch hàng năm

Tham gia BHXN, BHYT... theo quy định

Được đào tạo kiến thức ngành Dược và các thành phần chăm sóc sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SCGATE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin