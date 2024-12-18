Tuyển Trình dược viên Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 30 Triệu

Mức lương 9 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương 9 - 30 Triệu

• Giới thiệu, tư vấn sản phẩm của công ty đến các bác sĩ, dược sĩ, nhà thuốc, phòng khám, bệnh viện...

• Phụ trách địa bàn: 175, Tâm Anh,...

• Chăm sóc khách hàng, thúc đẩy quá trình mua và nhập hàng của khách hàng.

• Hoàn thành chỉ tiêu công việc

• Nghiên cứu, tìm hiểu và phát triển thị trường/khách hàng/đại lý mới.

• Cập nhật kiến thức, quy định về kinh doanh dược

• Phụ trách công tác về chuyên môn dược cho công ty như tham gia tổ chức hội thảo (nếu có phát sinh), phân tích tìm hiểu về sản phẩm mới hoặc sản phẩm cạnh tranh khác trên thị trường

• Phối hợp làm việc cùng bộ phận marketing một số công việc liên quan về sản phẩm

• Thực hiện các công việc liên quan khác khi quản lý giao.

Với Mức Lương 9 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Cao Đẳng Dược trở lên

• Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm

• Có tinh thần cầu tiến , năng động và nhiệt huyết trong công việc.

• Thích học hỏi, đam mê kinh doanh

• Nữ/Nam ưu tiên dưới 27 tuổi

*** BENEFITS:

• Thu nhập: Lương cứng: 9 triệu + Bonus ( Tổng thu nhập 10 triệu - 30 triệu)

• Lương tháng 13, tham gia Bảo hiểm Xã hội đầy đủ sau thời gian thử việc .

• Thưởng vào các dịp Tết nguyên đán, Lễ 30/4-1/5, Lễ 2/9.

• Được đào tạo kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn để vững nghề, được làm việc trong môi trường năng động, có áp lực, có phát triển.

• Khi hoàn thành xuất sắc công việc: được thưởng theo quy chế công ty, tuyên dương.

• Nếu nhân viên có NĂNG LỰC sẽ được ĐÀO TẠO CẤP QUẢN LÝ (Công ty chủ trương đào tạo nhân viên thành Quản lý nên cơ hội thăng tiến cao).

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng

Bonus ( Tổng thu nhập 10.000.000 - 30.000.000)

Thưởng vào các dịp Tết nguyên đán, Lễ 30/4-1/5, Lễ 2/9

Chăm sóc sức khoẻ

Tham gia Bảo hiểm Xã hội đầy đủ sau thời gian thử việc

Đào tạo

Được đào tạo kỹ năng mềm, nghiệp vụ chuyên môn để vững nghề

Nếu nhân viên có NĂNG LỰC sẽ được ĐÀO TẠO CẤP QUẢN LÝ

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Ngọc Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin