Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)

Trình dược viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Thưởng tết, thưởng cuối năm, thâm niên, ... Tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần, chế độ phúc lợi ưu đãi của công ty. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện., Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận

Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm dược phẩm của công ty tới các bác sĩ, dược sĩ và các cơ sở y tế, phòng khám;
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng trong hệ thống ETC (kênh thầu/ áp thầu);
Thực hiện các hoạt động bán hàng và tiếp thị sản phẩm theo kế hoạch của công ty;
Thu thập thông tin thị trường và phản hồi của khách hàng về sản phẩm;
Quản lý hàng tồn kho và thu hồi công nợ khách hàng phụ trách;
Quản lý địa bàn và phát triển kinh doanh trên địa bàn khách hàng được giao;
Báo cáo công việc theo yêu cầu của Cấp trên/ Quản lý trực tiếp;

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng/Trung cấp chuyên ngành Dược hoặc các ngành liên quan đến y tế;
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả;
Chủ động, năng động, ham học hỏi và chịu được áp lực công việc cao;
Ưu tiên đã có kinh nghiệm > 1 năm về lĩnh vực Trình dược viên ETC, có mối quan hệ với các Bệnh viên/ Trung tâm y tế/ Phòng khám, đã từng làm sản phẩm Đông y là lợi thế;

Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)

Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 11A, Đường Trà Khúc, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh, Việt Nam

