Tuyển Trình dược viên Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trình dược viên Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt)
- Hồ Chí Minh: Thưởng tết, thưởng cuối năm, thâm niên, ... Tham gia các hoạt động văn hóa, tinh thần, chế độ phúc lợi ưu đãi của công ty. Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện., Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trình dược viên Với Mức Lương Thỏa thuận
Giới thiệu và tư vấn các sản phẩm dược phẩm của công ty tới các bác sĩ, dược sĩ và các cơ sở y tế, phòng khám;
Xây dựng và duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng trong hệ thống ETC (kênh thầu/ áp thầu);
Thực hiện các hoạt động bán hàng và tiếp thị sản phẩm theo kế hoạch của công ty;
Thu thập thông tin thị trường và phản hồi của khách hàng về sản phẩm;
Quản lý hàng tồn kho và thu hồi công nợ khách hàng phụ trách;
Quản lý địa bàn và phát triển kinh doanh trên địa bàn khách hàng được giao;
Báo cáo công việc theo yêu cầu của Cấp trên/ Quản lý trực tiếp;
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kỹ năng giao tiếp và thuyết phục khách hàng tốt;
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm hiệu quả;
Chủ động, năng động, ham học hỏi và chịu được áp lực công việc cao;
Ưu tiên đã có kinh nghiệm > 1 năm về lĩnh vực Trình dược viên ETC, có mối quan hệ với các Bệnh viên/ Trung tâm y tế/ Phòng khám, đã từng làm sản phẩm Đông y là lợi thế;
Tại Công Ty Cổ Phần Dược Phẩm Việt (Đông Dược Việt) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số
