Tuyển Trợ giảng Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 2500 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Tuyển dụng giảng viên cơ hữu giảng dạy, biên soạn bài giảng các môn học chuyên ngành về kinh tế, công nghệ thông tin, ngôn ngữ anh cho sinh viên theo chương trình đào tạo.

- Tham gia nghiên cứu khoa học và các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn.

Yêu cầu:

- Trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ tốt nghiệp các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, ngôn ngữ anh, khoa học máy tính, công nghệ thông tin

- Tiếng Anh giao tiếp căn bản

- Độ tuổi: Từ 25 trở lên

- Giới tính: Nam/Nữ

Lương và phúc lợi:

 Ứng viên có trình độ Thạc sĩ, lương từ : 20tr – 30tr

 Ứng viên có trình độ Tiến sĩ, lương từ: 40tr – 60tr

 Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,…

- Lương tháng 13, Chế độ thưởng lễ, Tết theo quy định…

Tại Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu) Thì Được Hưởng Những Gì

Xe đưa đón

Xe đưa rước nhân viên; Khám sức khỏe định kỳ; Lương tháng 13; Nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu)

