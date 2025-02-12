Tuyển Trợ giảng Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 800 - 2500 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu)
Mức lương
800 - 2500 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Bình Tân, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 800 - 2500 Triệu
- Tuyển dụng giảng viên cơ hữu giảng dạy, biên soạn bài giảng các môn học chuyên ngành về kinh tế, công nghệ thông tin, ngôn ngữ anh cho sinh viên theo chương trình đào tạo.
- Tham gia nghiên cứu khoa học và các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn.
Với Mức Lương 800 - 2500 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Yêu cầu:
- Trình độ Thạc sĩ, Tiến sĩ tốt nghiệp các ngành: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, ngôn ngữ anh, khoa học máy tính, công nghệ thông tin
- Tiếng Anh giao tiếp căn bản
- Độ tuổi: Từ 25 trở lên
- Giới tính: Nam/Nữ
Lương và phúc lợi:
Ứng viên có trình độ Thạc sĩ, lương từ : 20tr – 30tr
Ứng viên có trình độ Tiến sĩ, lương từ: 40tr – 60tr
Tham gia đầy đủ BHXH, BHYT,…
- Lương tháng 13, Chế độ thưởng lễ, Tết theo quy định…
Tại Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu) Thì Được Hưởng Những Gì
Xe đưa đón
Xe đưa rước nhân viên; Khám sức khỏe định kỳ; Lương tháng 13; Nghỉ mát hàng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Trường Đại Học Tân Tạo (Ttu)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
