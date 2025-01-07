Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- 107 Trần Quốc Hoàn, Phường 04, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Hỗ trợ GVBN trong lớp học
• Làm các công tác admin văn phòng
• Thực hiện các nhiệm vụ khác liên quan theo sự điều phối cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 – Thứ 6, 8:30 – 17h30, - Nghỉ trưa: Từ 12h00 – 13h30
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY Thì Được Hưởng Những Gì
• Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động và chuyên nghiệp, phát huy mọi khả năng, trí tuệ
• Được hướng dẫn, đào tạo trực tiếp với các Anh/chị chuyên viên/quản lý nhiều năm kinh nghiệm
• Hỗ trợ mộc thực tập, hỗ trợ đầy đủ các công cụ tài liệu cần thiết trong quá trình làm việc và báo cáo thực tập
• Phụ cấp hoặc trả lương trong quá trình thực tập (tùy vào từng vị trí cụ thể);
• Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức (Tùy vào nhu cầu tuyển dụng của Công ty ở từng thời điểm cụ thể)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAJOR ACADEMY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
