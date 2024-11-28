Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Mức lương 2 - 3 Triệu Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 247 Huy Cận, Khu dân cư Gia Hoà, P. Phước Long B, TPThủ Đức, TPHCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Hỗ trợ học viên trước trong và sau giờ học

Hỗ trợ giáo viên trong giờ Tương tác và các công tác khác (kiểm tra sĩ số, điểm danh, chuẩn bị tài liệu,...)

Phụ trách giờ Nghe của chương trình

Hỗ trợ duy trì sự tập trung và tương tác của học viên với giáo viên.

Hỗ trợ giáo viên theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình học tập của từng học viên trong lớp

Tham gia xây dựng các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của KIDDO

Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công của Trung tâm

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên các trường Cao đẳng, Đại học

Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (Sử dụng tiếng Anh trong lớp học)

Yêu trẻ, biết cách quản lý trẻ, có kinh nghiệm làm việc với trẻ nhỏ là một lợi thế

Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện

Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng cạnh tranh (35.000 - 50.000 VND/giờ)

Lộ trình thăng tiến rõ ràng

Được review 1-1

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động

Được phân quyền và chủ động trong công việc

Được luân chuyển tới các phòng ban khác nếu có nhu cầu

Linh động về thời gian

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin