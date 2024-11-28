Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM
- Hồ Chí Minh: 247 Huy Cận, Khu dân cư Gia Hoà, P. Phước Long B, TPThủ Đức, TPHCM, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 2 - 3 Triệu
Hỗ trợ học viên trước trong và sau giờ học
Hỗ trợ giáo viên trong giờ Tương tác và các công tác khác (kiểm tra sĩ số, điểm danh, chuẩn bị tài liệu,...)
Phụ trách giờ Nghe của chương trình
Hỗ trợ duy trì sự tập trung và tương tác của học viên với giáo viên.
Hỗ trợ giáo viên theo dõi, đánh giá và báo cáo tình hình học tập của từng học viên trong lớp
Tham gia xây dựng các sự kiện, hoạt động ngoại khóa của KIDDO
Thực hiện các yêu cầu khác theo phân công của Trung tâm
Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tiếng Anh giao tiếp cơ bản (Sử dụng tiếng Anh trong lớp học)
Yêu trẻ, biết cách quản lý trẻ, có kinh nghiệm làm việc với trẻ nhỏ là một lợi thế
Nhanh nhẹn, hoạt bát, thân thiện
Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được review 1-1
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động
Được phân quyền và chủ động trong công việc
Được luân chuyển tới các phòng ban khác nếu có nhu cầu
Linh động về thời gian
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC KIDDO VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
