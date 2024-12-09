Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH KIDS NORI KINDERGARTEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại CÔNG TY TNHH KIDS NORI KINDERGARTEN
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 136 Vũ Tông Phan, phường An Phú, Quận 2, Quận 2
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận
Hỗ trợ giáo viên trong việc chuẩn bị bài giảng
Giúp đỡ giáo viên trong việc quản lý lớp học, bao gồm giám sát học sinh, trả lời câu hỏi của học sinh và giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh.
Hỗ trợ giáo viên trong các hoạt động ngoại khóa và chuyến đi học tập.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học
Có khả năng giao tiếp tiếng Hàn
Yêu thích việc chăm sóc và chơi với trẻ em
Tác phong nhanh nhẹ
Có khả năng giao tiếp tiếng Hàn
Yêu thích việc chăm sóc và chơi với trẻ em
Tác phong nhanh nhẹ
Tại CÔNG TY TNHH KIDS NORI KINDERGARTEN Thì Được Hưởng Những Gì
Có các kỳ nghỉ hè và tết theo lịch của học viên
Có cơ hội nâng cao ngoại ngữ như anh, hàn trong môi trường giáo dục quốc tế
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Có cơ hội nâng cao ngoại ngữ như anh, hàn trong môi trường giáo dục quốc tế
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIDS NORI KINDERGARTEN
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI