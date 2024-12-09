Tuyển Trợ giảng CÔNG TY TNHH KIDS NORI KINDERGARTEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 136 Vũ Tông Phan, phường An Phú, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ giáo viên trong việc chuẩn bị bài giảng

Giúp đỡ giáo viên trong việc quản lý lớp học, bao gồm giám sát học sinh, trả lời câu hỏi của học sinh và giải quyết các vấn đề liên quan đến học sinh.

Hỗ trợ giáo viên trong các hoạt động ngoại khóa và chuyến đi học tập.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học

Có khả năng giao tiếp tiếng Hàn

Yêu thích việc chăm sóc và chơi với trẻ em

Tác phong nhanh nhẹ

Tại CÔNG TY TNHH KIDS NORI KINDERGARTEN Thì Được Hưởng Những Gì

Có các kỳ nghỉ hè và tết theo lịch của học viên

Có cơ hội nâng cao ngoại ngữ như anh, hàn trong môi trường giáo dục quốc tế

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIDS NORI KINDERGARTEN

