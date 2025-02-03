Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ giảng Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy
- Hồ Chí Minh: Lô T5/2 đường D11B, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Quận 9
Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Hướng dẫn học viên từng bước hiểu thêm về cuộc sống, văn hoá, cách làm việc của người Đức. - Hỗ trợ đội ngũ giảng dạy cải cách liên tục giáo án ở các cấp độ và hỗ trợ công việc văn phòng liên quan đến tiếng Đức.
Truyền cảm hứng học tập cho học viên.
Theo dõi lực học của mỗi học viên để báo lại cho phòng quản lý học viên.
Thời gian: Làm việc linh hoạt (có thể xoay ca)
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên các trường CĐ, ĐH Ngoại Ngữ khoa Tiếng Đức đang muốn làm thêm hoặc đã từng làm việc tại Đức
Có kiến thức, hiểu biết về văn hóa và con người nước Đức
Thái độ tốt, có tinh thần cầu tiến.
Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì
Được giảng dạy/ trợ giảng trong môi trường Nước Đức thu nhỏ tiên tiến nhất của CAD
Cơ hội du lịch trong và ngoài nước cùng Tập đoàn
Được xét thưởng, vinh danh hàng năm
Được tham gia các hoạt động mang đậm chất văn hóa Doanh nghiệp
Cơ hội thăng tiến rõ ràng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI