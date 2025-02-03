Tuyển Trợ giảng Công ty Cổ Phần Cen Academy làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Lô T5/2 đường D11B, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Quận 9

Mô Tả Công Việc Trợ giảng

Hướng dẫn học viên từng bước hiểu thêm về cuộc sống, văn hoá, cách làm việc của người Đức. - Hỗ trợ đội ngũ giảng dạy cải cách liên tục giáo án ở các cấp độ và hỗ trợ công việc văn phòng liên quan đến tiếng Đức.

Truyền cảm hứng học tập cho học viên.

Theo dõi lực học của mỗi học viên để báo lại cho phòng quản lý học viên.

Thời gian: Làm việc linh hoạt (có thể xoay ca)

Yêu Cầu Công Việc

Trình độ tiếng Đức lưu loát, có thể giao tiếp với người Đức

Sinh viên các trường CĐ, ĐH Ngoại Ngữ khoa Tiếng Đức đang muốn làm thêm hoặc đã từng làm việc tại Đức

Có kiến thức, hiểu biết về văn hóa và con người nước Đức

Thái độ tốt, có tinh thần cầu tiến.

Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Mức thu nhập: 15.000.000 - 30.000.000đ. Từ 130.000 - 250.000/1 tiết (45 phút)

Được giảng dạy/ trợ giảng trong môi trường Nước Đức thu nhỏ tiên tiến nhất của CAD

Cơ hội du lịch trong và ngoài nước cùng Tập đoàn

Được xét thưởng, vinh danh hàng năm

Được tham gia các hoạt động mang đậm chất văn hóa Doanh nghiệp

Cơ hội thăng tiến rõ ràng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Cen Academy

