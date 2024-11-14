Tuyển Trợ giảng CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Bán thời gian Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Bcons Tower, 176/1 Nguyen Van Thuong Street, Ward 25, Binh Thanh District, HCMC, Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Trợ giảng Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Trực và phản hồi tin nhắn:

- Hỗ trợ trực và phản hồi các thông tin thắc mắc từ Phụ huynh/ Học viên qua Zalo và kênh chat Kyna.

- Nhận tin và tạo task để phân công cho nhân sự trong nội bộ hỗ trợ kịp thời.

- Đảm bảo phản hồi hết số tin nhắn gửi đến trong ca làm việc và báo cáo lại cho cấp quản lý.

- Được đào tạo và hướng dẫn phản hồi theo các mẫu tin nhắn có sẵn.

2. Nhắc nhở làm bài tập

- Thực hiện gửi tin nhắn và nhắc nhở học viên tham gia làm bài tập theo danh sách có sẵn từ cấp quản lý.

- Mục đích: Hỗ trợ gửi tin nhắn thông báo để phía Phụ huynh/ Học viên nắm thông tin bài tập cần làm theo form mẫu được cung cấp

- Đảm bảo gửi đi hết theo danh sách được cung cấp và báo cáo lại cho cấp quản lý.

THỜI GIAN & ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC

- Thời gian làm việc: Làm việc xoay ca, tối thiểu 6 ca/tuần; Yêu cầu: tối thiểu làm 03 ca tối/tuần và làm được thứ 7, Chủ Nhật.

- Thời gian làm việc:

+ Ca A: 08h30 – 12h30

+ Ca B: 13h30 - 17h30

+ Ca C: 17h30 – 21h30

Ứng viên sẽ được training tối đa trong 1 tháng tại công ty trong thời gian đầu với các ca làm theo giờ hành chính, sau thời gian training làm việc tại nhà theo ca đã đăng ký.

- Địa điểm: làm việc tại văn phòng Kyna tại TPHCM: Tầng 5, toà nhà Bcons số 176/1-3 đường Nguyễn Văn Thương, Phường 25, Bình Thạnh.

- Địa điểm:

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Học vấn và trình độ: sinh viên đang theo học đại học, chuyên ngành tiếng Anh hoặc sư phạm tiếng Anh;

- Kinh nghiệm chuyên môn: có kinh nghiệm trực và trả lời tin nhắn, biết tiếng Anh là một lợi thế, có kinh nghiệm trong dịch vụ chăm sóc khách hàng;

- Tư duy chăm sóc khách hàng tốt, hướng đến kết quả và phấn đấu cho công việc;

- Kỹ năng về máy tính, ứng dụng cũng như các kỹ năng PC tốt;

- Có laptop riêng để phục vụ cho công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập 70.000 VNĐ / ca;

- Cơ hội làm việc, học hỏi, phát triển trong một công ty về đào tạo trực tuyến (e- learning) năng động;

- Cơ hội tốt để phát triển bản thân, khả năng Tiếng Anh và các kỹ năng khác;

- Cơ hội trở thành thành viên của Kyna ở các vị trí Full-time khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DREAM VIET EDUCATION

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin