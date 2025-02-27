Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL
Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Nghệ An: Số 7 Quang Trung, TP Vinh
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu
Soạn thảo hồ sơ, hợp đồn với đối tác trong và ngoài nước
Trả lời thư từ email, các công việc hàng ngày của trợ lý
Tham gia lên lý tưởng và xây dựng kế hoạch hoạt động làm việc
Các công việc khác theo sự điều động sắp xếp của giám đốc
Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học trở lên độ tuổi 22 – 30 tuổi,
Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp
Năng động, giao tiếp ngoại ngữ tốt (biết ít nhất 01 loại ngôn ngữ Anh, Trung, Nhật)
Tin học văn phòng tốt
Tại CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với mức thu nhập cạnh tranh, phúc lợi xịn
Xét tăng lương hàng năm, thưởng nóng, thưởng theo doanh số...
Du lịch nghỉ mát hàng năm
Các chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
