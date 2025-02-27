Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 12 Triệu

Mức lương 7 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Nghệ An: Số 7 Quang Trung, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Soạn thảo hồ sơ, hợp đồn với đối tác trong và ngoài nước

Trả lời thư từ email, các công việc hàng ngày của trợ lý

Tham gia lên lý tưởng và xây dựng kế hoạch hoạt động làm việc

Các công việc khác theo sự điều động sắp xếp của giám đốc

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên độ tuổi 22 – 30 tuổi,

Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp

Năng động, giao tiếp ngoại ngữ tốt (biết ít nhất 01 loại ngôn ngữ Anh, Trung, Nhật)

Tin học văn phòng tốt

Tại CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với mức thu nhập cạnh tranh, phúc lợi xịn

Xét tăng lương hàng năm, thưởng nóng, thưởng theo doanh số...

Du lịch nghỉ mát hàng năm

Các chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.