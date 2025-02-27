Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 12 Triệu

Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL làm việc tại Nghệ An thu nhập 7 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL
Ngày đăng tuyển: 27/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 29/03/2025
CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL

Mức lương
7 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Nghệ An: Số 7 Quang Trung, TP Vinh

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 7 - 12 Triệu

Soạn thảo hồ sơ, hợp đồn với đối tác trong và ngoài nước
Trả lời thư từ email, các công việc hàng ngày của trợ lý
Tham gia lên lý tưởng và xây dựng kế hoạch hoạt động làm việc
Các công việc khác theo sự điều động sắp xếp của giám đốc

Với Mức Lương 7 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học trở lên độ tuổi 22 – 30 tuổi,
Ưu tiên sinh viên mới tốt nghiệp
Năng động, giao tiếp ngoại ngữ tốt (biết ít nhất 01 loại ngôn ngữ Anh, Trung, Nhật)
Tin học văn phòng tốt

Tại CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động với mức thu nhập cạnh tranh, phúc lợi xịn
Xét tăng lương hàng năm, thưởng nóng, thưởng theo doanh số...
Du lịch nghỉ mát hàng năm
Các chế độ phúc lợi khác theo Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL

CÔNG TY TNHH CHOA GLOBAL

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 7 Quang Trung, TP Vinh, Nghệ An

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

