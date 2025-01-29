Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh làm việc tại Đắk Lắk thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đắk Lắk: Đường Thủ Khoa Huân – P Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Giám đốc:

- Sắp xếp lịch làm việc, ghi biên bản họp, chuẩn bị tài liệu và báo cáo.

- Tham gia các cuộc họp, làm việc với khách hàng và đối tác khi được phân công.

- Theo dõi và đôn đốc tiến độ các dự án, hỗ trợ Giám đốc trong công tác quản lý.

Quản lý hành chính kinh doanh (Sale Admin):

- Theo dõi đơn hàng, hợp đồng và các thủ tục bán hàng.

- Quản lý dữ liệu khách hàng, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh trong các hoạt động bán hàng.

- Tổng hợp, cập nhật báo cáo doanh số hàng tuần/tháng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế hoặc các ngành liên quan.

- Kinh nghiệm:

- Tối thiểu 2 năm ở vị trí trợ lý giám đốc, Sale Admin hoặc các vị trí tương đương.

- Kỹ năng:

- Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

- Kỹ năng giao tiếp, tổ chức và xử lý tình huống tốt.

- Ưu tiên ứng viên biết ngoại ngữ (Anh hoặc Trung).

- Tỉ mỉ, cẩn thận trong quản lý dữ liệu và báo cáo.

Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản + thưởng doanh số: 8-15 triệu VNĐ/tháng (thỏa thuận theo năng lực).

- Thưởng theo hiệu quả công việc và doanh số kinh doanh.

- Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng và nghiệp vụ.

- Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm và các quyền lợi khác theo quy định.

Hồ sơ ứng tuyển:

- Đơn xin việc, sơ yếu lý lịch.

- Bản sao văn bằng, chứng chỉ liên quan.

- CCCD (bản sao).

- Giấy khám sức khỏe và ảnh 3x4 (2 tấm).

Thời gian làm việc : Làm từ thứ 2- thứ 7, nghỉ CN, Sáng từ 7h30 đến 11h30, chiều từ 13h đến 17h.

Địa điểm làm việc : Đường Thủ Khoa Huân – P Thành Nhất – Tp Buôn Ma Thuột.

Thời gian đi làm: Sau Tết Âm Lịch từ ngày 08/02/2024

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Thương mại Phúc Hưng Thịnh

