Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tầng 11, Tòa nhà IPC 1489 Đ. Nguyễn Văn Linh, Tân Phong, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ Tổng Giám Đốc trong công tác quản lý Các Phòng/Bộ phận trong công ty.

Xử lý các vấn đề phát sinh dưới sự chỉ đạo của Tổng Giám Đốc trong quá trình làm việc với đối tác khách hàng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Tổng Giám Đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu tiếng Trung lưu loát.

Nhanh nhẹn, hoạt bát, linh hoạt trong mọi tình huống.

Khả năng giao tiếp, trao đổi & xử lý thông tin tốt.

Từ 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh (các ngành hàng công nghiệp, năng lượng, dệt nhuộm, ...)

Sẵn sàng đi công tác.

Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại học các ngành Kinh tế, Marketing, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành liên quan khác.

Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu Nhập: Thương lượng theo năng lực

Chế độ phúc lợi: BHXH, BHYT, BHTN, thưởng lễ, tết, thưởng cuối năm, du lịch hàng năm,...

Phúc lợi mừng sinh nhật, hiếu, hỉ, lễ 30/4, 2/9, tết dương lịch

Có cơ hội được đào tạo, được thể hiện năng lực làm việc và được ghi nhận, cơ hội phát triển lên vị trí cao hơn.

Hỗ trợ Laptop, đầy đủ công cụ dụng cụ làm việc.

Thời gian: Thứ 2 - Thứ 6 (từ 08:00 đến 17:00, nghỉ trưa 90 phút), Thứ 7 (từ 08:00 – 12:00)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG THIÊN BÌNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.