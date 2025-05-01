Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng
Mức lương
18 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Toà Thiên Niên Kỷ
- Số 4 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu
Quản lý lịch trình và sắp xếp lịch hẹn cho Giám đốc
Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc
Chuẩn bị tài liệu/ báo cáo trên máy tính (Excel, Word, PowerPoint…)
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc
Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại ngữ: Năng lực tiếng Nhật N2 trở lên.
Yêu cầu: Chỉ tuyển nữ
Đã từng làm việc/ học tập tại Nhật bản là một lợi thế
Ưu tiên có kinh nghiệm Trợ lý Kinh doanh
Kỹ năng/ Phẩm chất: Kỹ năng văn phòng tốt, kỹ năng giao tiếp tốt
Tại Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương hấp dẫn, lương gross 18 - 20M
Thưởng Lễ/Tết: Theo quy định của công ty tại từng thời điểm cụ thể tùy thuộc vào kết quả kinh doanh.
Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN,...). Đóng BHXH full lương
Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung.
Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ.
Cơ hội thăng tiến trong công việc.
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa,..
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng
