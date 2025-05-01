Tuyển Trợ lý giám đốc Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 20 Triệu

Mức lương 18 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Thiên Niên Kỷ - Số 4 Quang Trung, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 18 - 20 Triệu

Quản lý lịch trình và sắp xếp lịch hẹn cho Giám đốc

Có thể đi công tác theo yêu cầu công việc

Chuẩn bị tài liệu/ báo cáo trên máy tính (Excel, Word, PowerPoint…)

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Giám đốc

Với Mức Lương 18 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại ngữ: Năng lực tiếng Nhật N2 trở lên.

Yêu cầu: Chỉ tuyển nữ

Đã từng làm việc/ học tập tại Nhật bản là một lợi thế

Ưu tiên có kinh nghiệm Trợ lý Kinh doanh

Kỹ năng/ Phẩm chất: Kỹ năng văn phòng tốt, kỹ năng giao tiếp tốt

Tại Công ty cổ phần kỹ thương Duy Hưng Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương hấp dẫn, lương gross 18 - 20M

Thưởng Lễ/Tết: Theo quy định của công ty tại từng thời điểm cụ thể tùy thuộc vào kết quả kinh doanh.

Hưởng đầy đủ các chế độ dành cho Người lao động theo quy định pháp luật hiện hành (BHYT, BHXH, BHTN,...). Đóng BHXH full lương

Môi trường làm việc công bằng, minh bạch, thân thiện, cởi mở, năng động và trẻ trung.

Cơ sở vật chất, công cụ làm việc hiện đại, tiện nghi, ứng dụng công nghệ.

Cơ hội thăng tiến trong công việc.

Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa,..

