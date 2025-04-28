Tuyển Trợ lý giám đốc Hộ kinh doanh Phan Thị Quỳnh - 1999 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà bộ quốc phòng công ty 29, Ngõ 73 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

Sắp xếp lịch trình làm việc, lịch họp, công tác của Giám đốc.

Nhắc lịch, chuẩn bị lịch họp và các tài liệu liên quan cho Giám đốc.

Hỗ trợ Giám đốc trong việc ghi chú, tổng hợp nội dung các buổi họp khi cần thiết.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công trực tiếp từ Giám đốc.

Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo công việc trôi chảy và đúng tiến độ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Hành chính, Quản trị kinh doanh, Thư ký.

Có 1 năm kinh nghiệm làm trợ lý, thư kí

Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt.

Cẩn thận, trách nhiệm, giao tiếp tốt.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...)

Có tinh thần chủ động trong công việc.

Tại Hộ kinh doanh Phan Thị Quỳnh - 1999 Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận

Lộ trình phát triển bản thân, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Chế độ nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động teambuilding, liên hoan

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.

Thưởng theo đánh giá hiệu quả công việc 1 năm/lần

Tham gia các khoản BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Được hưởng các ngày lễ trong năm, hiếu hỉ,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phan Thị Quỳnh - 1999

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.