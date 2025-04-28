Tuyển Trợ lý giám đốc Hộ kinh doanh Phan Thị Quỳnh - 1999 làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Hộ kinh doanh Phan Thị Quỳnh - 1999
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà bộ quốc phòng công ty 29, Ngõ 73 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
Sắp xếp lịch trình làm việc, lịch họp, công tác của Giám đốc.
Nhắc lịch, chuẩn bị lịch họp và các tài liệu liên quan cho Giám đốc.
Hỗ trợ Giám đốc trong việc ghi chú, tổng hợp nội dung các buổi họp khi cần thiết.
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công trực tiếp từ Giám đốc.
Phối hợp với các phòng ban để đảm bảo công việc trôi chảy và đúng tiến độ.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên các chuyên ngành Hành chính, Quản trị kinh doanh, Thư ký.
Có 1 năm kinh nghiệm làm trợ lý, thư kí
Kỹ năng tổ chức, sắp xếp công việc tốt.
Cẩn thận, trách nhiệm, giao tiếp tốt.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel,...)
Có tinh thần chủ động trong công việc.
Tại Hộ kinh doanh Phan Thị Quỳnh - 1999 Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương thỏa thuận
Lộ trình phát triển bản thân, được đào tạo nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Chế độ nghỉ mát hàng năm, tham gia các hoạt động teambuilding, liên hoan
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp thân thiện.
Thưởng theo đánh giá hiệu quả công việc 1 năm/lần
Tham gia các khoản BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
Được hưởng các ngày lễ trong năm, hiếu hỉ,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Hộ kinh doanh Phan Thị Quỳnh - 1999
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
