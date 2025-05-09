Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

1. Mô tả công việc

• Phiên dịch cho Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với đối tác khách hàng;

• Dịch thuật các tài liệu sang tiếng Trung hoặc từ tiếng Trung về tiếng Việt để phục vụ công việc của Công ty;

• Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo truyền đạt thông tin và thực hiện nhiệm vụ hiệu quả;

• Tiếp nhận, rà soát hợp đồng, hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến Giám đốc phê duyệt;

• Lập báo cáo kết quả định kỳ cho Giám đốc;

• Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Giám đốc.