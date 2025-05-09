Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 09/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 08/06/2025
Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam

Trợ lý giám đốc

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 308B Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Mô tả công việc
• Phiên dịch cho Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với đối tác khách hàng;
• Dịch thuật các tài liệu sang tiếng Trung hoặc từ tiếng Trung về tiếng Việt để phục vụ công việc của Công ty;
• Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo truyền đạt thông tin và thực hiện nhiệm vụ hiệu quả;
• Tiếp nhận, rà soát hợp đồng, hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến Giám đốc phê duyệt;
• Lập báo cáo kết quả định kỳ cho Giám đốc;
• Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Giám đốc.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Trung, Quản trị Kinh doanh, Ngoại giao, Luật hoặc các ngành liên quan;
• Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng;
• Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint,...;
• Giao tiếp tốt; xử lý vấn đề linh hoạt;
• Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, năng động sáng tạo và có khả năng tổ chức quản lý tốt;

Tại Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: ngõ 358/ 25/38, Bùi Xương Trạch, P.Khương Thượng, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

