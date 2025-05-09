Tuyển Trợ lý giám đốc Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam
- Hà Nội: Số 308B Trường Chinh, Khương Thượng, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
1. Mô tả công việc
• Phiên dịch cho Giám đốc trong công tác đối nội, đối ngoại, quan hệ giao dịch với đối tác khách hàng;
• Dịch thuật các tài liệu sang tiếng Trung hoặc từ tiếng Trung về tiếng Việt để phục vụ công việc của Công ty;
• Theo dõi tiến độ dự án, đảm bảo truyền đạt thông tin và thực hiện nhiệm vụ hiệu quả;
• Tiếp nhận, rà soát hợp đồng, hồ sơ, tài liệu từ các bộ phận, đơn vị trực thuộc xin ý kiến Giám đốc phê duyệt;
• Lập báo cáo kết quả định kỳ cho Giám đốc;
• Thực hiện các công việc theo sự chỉ đạo của Giám đốc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tiếng Trung thành thạo 4 kỹ năng;
• Thành thạo tin học văn phòng: Word, Excel, Powerpoint,...;
• Giao tiếp tốt; xử lý vấn đề linh hoạt;
• Có khả năng làm việc độc lập, chủ động, năng động sáng tạo và có khả năng tổ chức quản lý tốt;
Tại Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Nghiên Cứu Và Phát Triển Y Tế Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
