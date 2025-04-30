Tuyển Trợ lý giám đốc CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SK VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 267 Trần Quốc Hoàn, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Tổng hợp, tham mưu cho Tổng giám đốc về đánh giá tình hình hoạt động các đơn vị/công ty thành viên thông qua báo cáo của các bộ phận theo định kỳ (tuần, tháng, quý, năm) và phát sinh. Tập trung nhiều về mảng kinh doanh.

Trợ giúp Giám đốc theo dõi việc triển khai, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp và báo cáo kết quả công việc, kết thực hiện chỉ đạo của Giám đốc đến các bộ phận trong công ty.

Sắp xếp lịch làm việc, lịch họp, lịch công tác, tiếp đối tác, tổ chức các cuộc họp, ghi chép và tổng hợp nội dung các cuộc họp.

Truyền đạt thông tin của Giám Đốc đến các phòng ban, bộ phận liên quan và gửi phản hồi trực tiếp cho Giám Đốc.

Chuẩn bị tài liệu, thu thập thông tin cần thiết theo yêu cầu.

Hỗ trợ công tác văn thư của văn phòng Giám Đốc.

Làm việc với các đối tác.

Các công việc khác theo sự phân công của Giám Đốc.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu có 6 tháng kinh nghiệm tại vị trí tương đương

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học trở lên

Kỹ năng giao tiếp, quản lý đội nhóm.

Kỹ năng quản lý thời gian, hồ sơ, dữ liệu và sắp xếp công việc.

Tác phong chuyên nghiệp, tự tin.

Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SK VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 10-15 triệu - Trao đổi trong quá trình phỏng vấn

Môi trường làm việc thoải mái, thân thiện, teambuilding hàng năm;

Được hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của nhà nước: BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng 12 ngày phép/năm,

Team building, nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM SK VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin