Tuyển Trợ lý giám đốc VSD Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại VSD Holdings
- Hà Nội: Tòa nhà Plaschem 562 Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Văn Cừ, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội, Vietnam
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương Thỏa thuận
I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC
• Xây dựng chiến lược đầu tư và quản lý danh mục đầu tư của Tập đoàn nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.
• Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong các quyết định đầu tư và quản trị danh mục.
• Quản lý và phát triển các quan hệ đối tác chiến lược, đảm bảo tính minh bạch và nâng cao uy tín của Tập đoàn trên thị trường.
• Hỗ trợ công ty thành viên trong hoạt động đầu tư, tối ưu danh mục, quản trị rủi ro và triển khai chiến lược chung.
II. NHIỆM VỤ CHÍNH & KẾT QUẢ ĐẦU RA
1. Xây dựng và Điều chỉnh Chiến lược Đầu tư
• Xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn.
• Định kỳ rà soát và điều chỉnh các quy chế, quy trình đầu tư theo biến động thị trường và hệ thống quản trị rủi ro.
• Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc phê duyệt danh mục đầu tư và định hướng chiến lược.
Kết quả đầu ra:
* Báo cáo chiến lược đầu tư định kỳ.
* Khung chính sách và quy trình đầu tư được cập nhật và áp dụng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại VSD Holdings Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VSD Holdings
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI