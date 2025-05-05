Tuyển Trợ lý giám đốc VSD Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

I. MỤC TIÊU CÔNG VIỆC

• Xây dựng chiến lược đầu tư và quản lý danh mục đầu tư của Tập đoàn nhằm tối ưu hóa lợi nhuận và kiểm soát rủi ro.

• Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong các quyết định đầu tư và quản trị danh mục.

• Quản lý và phát triển các quan hệ đối tác chiến lược, đảm bảo tính minh bạch và nâng cao uy tín của Tập đoàn trên thị trường.

• Hỗ trợ công ty thành viên trong hoạt động đầu tư, tối ưu danh mục, quản trị rủi ro và triển khai chiến lược chung.

II. NHIỆM VỤ CHÍNH & KẾT QUẢ ĐẦU RA

1. Xây dựng và Điều chỉnh Chiến lược Đầu tư

• Xây dựng chiến lược đầu tư dài hạn, đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển của Tập đoàn.

• Định kỳ rà soát và điều chỉnh các quy chế, quy trình đầu tư theo biến động thị trường và hệ thống quản trị rủi ro.

• Tham mưu cho Ban Lãnh đạo trong việc phê duyệt danh mục đầu tư và định hướng chiến lược.

Kết quả đầu ra:

* Báo cáo chiến lược đầu tư định kỳ.

* Khung chính sách và quy trình đầu tư được cập nhật và áp dụng.