Tuyển Trợ lý giám đốc VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY. làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tầng 4 Tòa 101 USIK KDT Văn Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ P. Tổng giám đốc quản lý các hợp đồng, hồ sơ dự án,

Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý tiến độ dự án

Phiên dịch cuộc họp, hội nghị và sắp xếp tài liệu.

Các công việc khác do Ban giám đốc yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Trung

Nam/Nữ tuổi từ 22-35t

Tiếng Trung tốt (nghe, nói, đọc, viết)

Chăm chỉ, cẩn thận, thật thà.

Ưu tiên ứng viên từng làm việc với người Trung, Đài

n

Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY. Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập

Mức lương 10-15tr tùy theo năng lực, kinh nghiệm;

Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương;

Chuyên cần.

2. Chương trình chăm sóc sức khỏe

Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác;

Tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn;

3. Đào tạo, phát triển

Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng.

Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú

Tổ chức chương trình sinh nhật tháng.

Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY.

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin