Tuyển Trợ lý giám đốc VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY. làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý giám đốc Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY.
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tầng 4 Tòa 101 USIK KDT Văn Khê, Hà Đông, Hà Đông, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Trợ lý giám đốc Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Hỗ trợ P. Tổng giám đốc quản lý các hợp đồng, hồ sơ dự án,
Phối hợp với các phòng ban khác để xử lý tiến độ dự án
Phiên dịch cuộc họp, hội nghị và sắp xếp tài liệu.
Các công việc khác do Ban giám đốc yêu cầu
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tiếng Trung
Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY. Thì Được Hưởng Những Gì
1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập
Mức lương 10-15tr tùy theo năng lực, kinh nghiệm;
Đánh giá kết quả định kỳ 1 năm để xét tăng lương;
Chuyên cần.
2. Chương trình chăm sóc sức khỏe
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác;
Tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn;
3. Đào tạo, phát triển
Đào tạo kỹ năng mềm, đào tạo chuyên môn, giao lưu học hỏi giữa các phòng.
Cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.
4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú
Tổ chức chương trình sinh nhật tháng.
Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN TẠI HÀ NỘI – CÔNG TY TNHH BEST SUN TECHNOLOGY.
